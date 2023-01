Fellázadtak az orvosok az új egészségügyi törvény miatt: kemény lépésre készülnek

Az új egészségügyi törvény és az ágazat átalakítását célzó rendeletek miatt az orvosok kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek és sérül az autonómiájuk a Magyar Orvosi Kamara szerint, ezért a testület február 4-én rendkívüli országos küldöttközgyűlést tart.

a kamara már előzetesen is jelezte aggodalmait az új egészségügyi törvénnyel és a rendeletekkel kapcsolatban, ezt a kormányzati kommunikáció azonban alaptalannak vélte. A most napvilágra került esetekből az derül ki, hogy az orvoskollégákkal olyan szerződéseket irattatnak alá, illetve olyan változások következnek be a munkakörnyezetben, amelyek központosított döntéshozatal alá rendelik az eddig orvosi privilégiumnak tekintett szakmai működéseket - írja az Infostart.

A Magyar Orvosi Kamara ezért február 4-én rendkívüli országos küldöttközgyűlést tart, és arra szólítja fel a tagjait, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt rajta. Álmos Péter megerősítette, hogy többek között arról is egyeztetni kívánnak, hogy milyen nyomásgyakorlási eszközöket vethetnek be a szakmai és egzisztenciális érdekeik védelmében.