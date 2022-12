Itt a halálos járványszezon: így védheted meg a ygerekeidet a súlyos veszélytől

Tripla járvány fenyeget Karácsony után, a szakember szerint azonban van ellene megoldás.

A koronavírus, az influenza és más náthavírusok egyszerre csaphatnak le karácsony után, vagy az év első napjaiban - figyelmeztetett az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus. A szakember elmondta, hogy most triplán is oda kell figyelni az egészségünkre, mert a koronavírus, az influenza és a főleg gyerekekre veszélyes RSV akár egyszerre okozhat járványt heteken belül, amit a karácsonyi családlátogatások is elősegíthetnek.

A virológus elmondta azt is, hogy a jelenség máris megfigyelhető Nyugat-Európában, de ide is gyorsan megérkezhet. Jó hír azonban, hogy van mód védekezni ellene: a szakember elmondta, hogy a szülőknek ami ellen csak lehet, és el is érhető, oltassák be a gyerekeket, és akkor néhány nap "betegséggel" megúszhatók ezek a vírusok.