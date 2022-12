Hivatalos: így alakul át a háziorvosi rendszer és az ügyeleti ellátás Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megszületett a hivatalos döntés: átalakul az ügyeleti ellátás, amivel párhuzamosan átrendezik a háziorvosi praxisokat is. A döntéssel régóta jelenlévő problémákat akartak orvosolni, azonban a szakmai szervezetek szerint a lépéssel csak újabb gondok fognak születni és a meglévő bajokat is csak mélyíteni fogja – számolt be a Telex.

A parlament ma délután 136 igen és 56 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az egészségügyi átalakításról szóló törvénycsomagot, amit még Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be novemberben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A módosítás több helyen is hozzányúl a jelenlegi ellátórendszerhez, azon belül is leginkább a sürgősségi ellátáshoz. A csomag értelmében 2023. január 1-től átalakul az orvosi ügyeleti rendszer, központosítják azt. Ettől fogva Budapest kivételével este 10 óra után az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja majd el körzetenként a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, míg a fogorvosi ügyelet marad önkormányzati kézben. A főváros esetében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyelet szintén. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy január 1-től a háziorvosokat délután 4 és este 10 között a játási szakrendelőkben fogják felváltva beosztani ügyelni, az ő munkájukat fogja segíteni az OMSZ és a kiterjesztett hatáskörű ápolók. Hétvégén és munkaszüneti napokon ezentúl szintén felváltva, reggel 8 és délután 2 között fognak ügyelni a háziorvosok. A most elfogadott módosítás tisztázza egyúttal a kórházak feladatmegosztását is: a jövőben ugyanis a tartós sürgősségi ellátást a megyei kórházak veszik majd át, míg a városi kórházaknak a nap 24 órájában kell majd a befogadást teljesíteniük. Mindezeken felül átlagosan 32 százalékos béremelést kapnak majd az ápolók, illetve bevezetnek egy teljesítménytől függő bérezést is az ápolók és az orvosok esetében egyaránt: a munkáltató 20 százalékkal csökkentheti, vagy 40 százalékkal növelheti a fizetést teljesítménytől függően.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK