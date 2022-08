Kitombolta még magát a hőség: csak úgy dőltek a melegrekordok

Ismét megdőlt az országos napi melegrekord: Bács-Kiskun megyében csaknem 40 fokot is mértek, de Újpest is rekorder lett - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az OMSZ Facebook-posztjában azt közölte: az előzetes adatok alapján a bajai 39,6 Celsius-fokkal dőlt meg az augusztus 19-ei országos melegrekord. Emellett a budapesti melegrekord is megdőlt, Újpesten 38,2 fokot mértek. A napi melegrekord szerdán is megdőlt már: akkor a déli határ közelében fekvő Baján, illetve Kübekházán a délutáni órákban 37 fokig melegedett a levegő.

A meteorológiai szolgálat már többször felhívta a figyelmet, hogy heves zivatarokkal hidegfront érkezik. Szombaton erősen felhős égkép lesz a jellemző, ez alól kivételt az ország északkeleti része képez majd, ott lesz a legtöbb szűrt napsütés. Nagyobb számban továbbra is a Dunántúlon, illetve a középső országrészen alakulhatnak ki több hullámban záporok, zivatarok, illetve eső. Helyenként erős, zivatarok környezetében viharos, erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A szombati csúcsértékek általában 25 és 31 fok között valószínűek, de északkeleten még melegebb lesz, 34-36 fok is előfordulhat.