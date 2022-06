3 napos láz gyerekeknél: milyen kiütésekkel jár, többször is előfordulhat?

Kisgyermekeink életében megannyi gyermekbetegség következik be és múlik el akár napokon belül, azonban bizonyos esetekben számolnunk kell a súlyos szövődmények lehetőségével is. A tipikus gyermekbetegségek közé tartozik többek között a 3 napos láz is, ami lázgörccsel, kiütésekkel jár. Mit érdemes tudnunk a 3 napos láz kapcsán, milyen a 3 napos láz kiütés?

Cikkünkben a 3 napos láz kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak. Eláruljuk, milyenek a 3 napos láz kiütések, mit kell tudni a lázgörcsről és annak lehetséges szövődményeiről? Hány éves gyerekeknél fordul elő a 3 napos láz? A 3 napos láz többször is kijöhet egy gyereken? Hogyan kezelik és mi a teendő, ha a 3 napos láz nem múlik?

Milyen betegség a 3 napos láz?

A 3 napos láz, hivatalos nevén roseola infantum, egy gyorslefolyású, gyakori gyermekbetegség, amelyet a herpeszvírusok két fajtája okoz – ez nem azonos az ajakherpesszel vagy a nemi herpesszel! A vírus cseppfertőzés útján terjed, leginkább azok terjesztik, akik tünetmentes fertőzöttek. Habár a 3 napos láz vírusos betegség, nem okoz lázat, szórványosan viszont jelen van egész évben.

A 3 napos láz hány éveseket érint?

A 3 napos láz az egészen kicsi, 6 hónap és 2 év közötti gyermekeket érinti, de előfordulhat 3-4 éves gyerekeknél is. 4 éves kor fölött a 3 napos láz már nagyon ritka. A 3 napos láz tünetei a fertőzés utáni 1-2 hétben jelentkeznek, addig a beteg tünetmentesen hordozza a vírust.

A 3 napos láz többször is fertőzhet?

Az a gyermek, aki átesik a 3 napos lázon, immunitást szerez, vagyis nem kaphatja el többször ezt a betegséget.

Mik a 3 napos láz tünetei?

Mint minden betegségnél, a 3 napos láz esetében is történhetnek egészen enyhe, akár észrevétlen lefolyású megbetegedések, azonban az esetek többségében 2-3 napos láz a jellemző, ami hirtelen jelentkezik és hirtelen el is múlik. A láz igen magas is lehet (39,4-40,6°C), melynek elmúltával a gyermek törzsén és végtagjain aprócska, rózsaszín lázkiütések jelentkeznek – ezek általában laposak, de néha megnőhetnek. A 3 napos láz kiütések nem viszketnek, erről lehet megkülönböztetni a bárányhimlőtől.

A 3 napos láz ritkább tünetei közé tartozik a hányás, a hasmenés, a nyirokcsomók duzzanata, de torokfájás és orrfolyás is tapasztalható, ritkán a gyermek szemhéja megduzzadhat. Sokszor a gyermek ingerlékenysége, nyűgössége, gyakori sírása utal a problémára, ám gyakrabban a 3 napos láz lefolyása alatt természetes és problémamentes a viselkedésük.

Meddig tart a 3 napos láz? Mit tegyünk, ha a betegség nem múlik el?

A betegség nevében is benne van, hogy a 3 napos láz általánosságban 3 napig tart, majd hirtelen elmúlik. Nos, ez nem minden esetben van így, ugyanis a láz akár 8 napig is tarthat – ha ezután sem múlik el, mindenképpen orvoshoz kell fordulni! Amennyiben a gyermek láza 39,4 °C fölé emelkedik, akkor is orvoshoz kell fordulni. A kiütések időtartama 3 nap, ha ezen felül elhúzódnak a 3 napos láz kiütések, szintén vigyük el a gyermekünket az orvoshoz!

A 3 napos láz komplikációi

A leggyakoribb lehetséges komplikáció 3 napos láz esetén a lázgörcs, ami eszméletvesztést, rángatózást, vizelet- és széklettartási problémákat is okozhat. A legyengült immunrendszerű gyerekek nehezebben vészelik át, előfordulhat náluk tüdőgyulladás és encephalitis is, ami akár életveszélyes is lehet!

Hogyan történik a 3 napos láz kezelése?

Alapesetben sehogy, ugyanis a normál lefolyású 3 napos láz kiütés magától elmúlik. Ezektől függetlenül ne hagyatkozzunk saját ítélőképességünkre, vigyük el gyermekünket orvoshoz, aki egy egyszerű fizikális vizsgálat során megállapíthatja, hogy tényleg 3 napos láz kiütések vannak-e a gyermekünkön. Amennyiben nagyon magas láz jelentkezik, akkor ibuprophen- és paracetamol-tartalmú lázcsillapító gyógyszerekkel kezelik a beteget, ám nem árt a hidegvizes borogatás sem. Amíg a 3 napos láz lezajlása után legalább 24 órára tünetmentessé nem válik a gyermek, ne vigyük közösségbe!