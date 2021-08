Őket veszélyezteti leginkább a delta mutáns: több tízezren már le is foglalták az időpontjukat a harmadik oltásra

26 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 029 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 182 főre csökkent. 77 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen - közölte a kormányzati tájékoztató portál.

A beoltottak száma 5 628 383 fő, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta. A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább - hívták fel a figyelmet. Eddig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és közel 4 ezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.

A Népszava riportja szerint a legtöbben azok szeretnének máris harmadik oltást, akik Sinopharm-vakcinával lettek első kettőre beoltva. Sokan ráadásul Pfizerért állnak sorba. A lapnak nyilatkoztak háziorvosok is: többen közülük nem akarnak belefolyni a „vakcinatotóba”, ezért akinek nem felel meg a 3. oltás, amit felajánlanak, oltópontra küldik.