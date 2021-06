Nyakunkon a negyedik hullám? Csak így védhetjük meg magunkat az indiai mutánstól

Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon, jelentette be múlt hét kedden az operatív törzs. Mindeközben azonban az Indiából indult kornavírus-törzs már a szomszédos országokban terjed, és nemrég hazánkban is megjelent. Sokakban felmerült, mennyire hatásosak az elérhető vakcinák az új vírusmutációval szemben, és az is mennyire védettek ellene a koronavírus-fertőzésen korábban átesettek. De talán még ezeknél is kritikusabb kérdés, hogy vajon vezethet az új variáns egy negyedik hullám berobbanásához? A Pénzcentrum ezeknek a járt utána.

Jelenleg nincs információ arról, hogy mekkora veszélyt jelent az indiai Covid-vírusmutáns felbukkanása idehaza. Az operatív törzs még május végén jelentette be, Magyarországon is megjelent az indiai vírustörzs, két betegnél azonosították. Azt azonban már nem árulta el Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy azon belül melyik variánsról van szó.

Duda Ernő virológus pedig a Népszavának azt nyilatkozta, hogy ez igen fontos információ lenne. Jelenleg ugyanis több variációja is ismert már az indiai törzsnek. Ezek egyike, az úgynevezett indiai tripla mutáns a szokottnál is fertőzőképesebb. Az Egyesült Királyságban is ez a variáns, a B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott okozza most a fertőzések felét-kétharmadát.

Június elején aztán kiderült, újabb magyar páciensnél azonosították az indiai mutánst, de úgy látszik, a variáns hazánkban egyelőre csak szórványosan bukkan fel. Aggasztó viszont, hogy szomszédunkban már nagy számban terjed ez a típusú koronavírus. A hétvégén az oe24-re hivatkozó Portfolio beszámolója szerint nyolc alsó-ausztriai esetet találtak, és hétfőig Bécsben további 22 fertőzöttnél mutatták ki a koronavírus Delta nevű variánsát, melyet a világ eddig az egyik indiai variánsként ismert. Mindegyikük külföldi utazásról tért vissza, és sokan közülük megfertőzték az egész családot. Az egészségügyi hatóságok további 35 gyanús esetet vizsgálnak.

Az eredetileg Indiában felfedezett Delta variáns a szakértők szerint 40-60 százalékkal fertőzőképesebb, mint az eredeti koronavírus-törzs, illetve annak korábbi mutánsai. Éppen ezért Ausztria már április végén beutazási tilalmat rendelt el az Indiából érkező repülőgépekre, és ezt június elsejétől - a delta variáns szigetországi terjedése miatt - Nagy-Britanniára is kiterjesztette.

Nagy-Britannia eközben a Delta variáns miatt egy hónappal elhalasztotta a tervezett enyhítéseket. Az amerikai egészségügyi hatóság pedig arra figyelmeztet, hogy az indiai mutáns az Egyesült Államokban már a fertőzések 6,1 százalékáért, sőt bizonyos államokban a 18 százalékáért felelős és "sokkal fertőzőképesebb és veszélyesebb, mint az eddigi variánsok". Németországban mindeközben jelenleg az új koronavírusos esetek három százaléka kötődik az indiai mutánshoz.

Ausztriában jelenleg kevés adat áll rendelkezésre országos statisztikákat tekintve, mivel Bécsen kívül nem igen van elég PCR-teszt. Mindenesetre a elmúlt 14 napban már összesen 50 ilyen esetet találtak csak Bécsben és 20 körüli esetet Alsó-Ausztriában. Ezért, bár az új fertőzések száma az országban összességében továbbra is alacsony, mivel a mutáns vírus 60 százalékkal fertőzőképesebb, mint az eddig Európában domináns, B.1.1.7 variáns, Ausztriában is egyre többen tartanak egy esetleges újabb pandémiás hullámtól.

Idő kérdése lehet tehát, hogy a vész hazánkba is begyűrűzzön. Ennek tükrében pedig a Pénzcentrum most összeszedte, mit érdemes tudni a veszélyes új vírusvariánsról.

Miben más az indiai variáns?

Az indiai típusú koronavírusban más, korábban azonosított variánsokban megjelent mutációk is megtalálhatóak. Az új mutáns abban tér el a korábbiaktól, hogy ezek a mutációk most kvázi egyesültek egyetlen vírus-törzsben.

A mutációk pedig azt is megváltoztathatják, hogyan csatlakozik a vírus a sejtekhez, ezzel a vírus akár az aktiválódási folyamatát is megkönnyítheti, illetve felgyorsíthatja. Így kicselezheti az antitestek egy részét is. - árulta el a Huffpost-nak Benjamin Neuman, a Texasi A&M Egyetem vezető virológusa.

Mindemellett még nem teljesen tiszta, hogy ezek a mutációk hogyan befolyásolják Covid fertőzés lefolyását és az, hogy ebben a variánsban két féle mutáció is megtalálható nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindkettő tulajdonságai együttesen érvényesülnének az új törzsben. Még számos kutatásnak nézünk elébe, mire a szakértők pontosan meg tudják mondani, milyen tulajdonságokkal rendelkezik az indiai koronavírus - véli az orvos.

Az előzetes eredmények alapján mindenesetre úgy tűnik, az indiai, avagy Delta variáns sokkal (az eredeti Covid-19-nél akár 40%-al) fertőzőképesebb és a betegek elmondásai alapján súlyosabb, sőt gyakran igen szokatlan tünetek kísérik. Az üszkösödéstől a halláskárosodásig számos ijesztő kísérőtünetről beszámoltak már.

Amesh Adalja, a John Hopkins Egyetem vezető tudósa szerint, bár a mutációk révén a Delta variáns egész biztosan fertőzőképesebb, mint a SARS-CoV-2 korábbi verziói, azt, hogy a fertőzés komolyabb tünetekkel is járna még elhamarkodott lenne kijelenteni. A kutatók ugyanis először a Brit variáns esetében is erről beszéltek, de mostanra ez a feltételezés megdőlt. Persze az indiai mutáns esetében is idő lesz majd kideríteni, ilyen szempontból is veszélyesebb-e a korábbi variánsoknál, de Adalja arra számít, hogy ezt az új törzs esetében sem sikerül majd bizonyítani.

A védetteket is támadja az új típusú vírus?

Az eddigi tapasztalatok szerint a Delta, vagyis az indiai variáns igazán azokra jelent veszélyt, akiknél nem alakult ki a koronavírus elleni védettség. A védettek körében igen alacsonyak az eddigi fertőzésszámok. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Indiából indult, ahol az átoltottság végig nagyon alacsony volt és még ma is az.

A Covid-fertőzésen korábban átesettek is az oltottakhoz hasonlóan védettnek tűnnek az új variánssal szemben. Az eddigi megállapítások szerint, bár az antitest-szint a fertőződés után visszaesett a betegeknél, az immunrendszer egy másik eleme, a sejtvezérelt immunválasz sikerrel vette fel a harcot a vírussal szemben. Ez célzottan támadja a tüskefehérjéket (a vírus ugyanazon komponenseit, mint az antitestek is) és a koronavírus egyéb részeit is.

Az Egyesült Királyság egészségügyi szolgálatának kutatása azt is kiderítette, hogy a Pfizer vakcinával való teljes átoltottság 88%-os védettséget biztosított Delta variánssal való, tünetekkel is járó fertőződéssel szemben (a brit mutánssal 93%-os eredményességet mértek). Az AstraZeneca vakcinájának esetében ugyanez a hatásosság csupán 60%-os volt, de az utóbbi már a brit variánssal szemben is csak 66%-ban volt effektív.

A kutatás legfontosabb megállapítása viszont, hogy az indiai mutánssal szemben sokkal fontosabb a második oltás megléte. A Delta variánssal szemben ugyanis mind az AstraZeneca, mind a Pfizer vakcinája csupán 33%-ban volt hatásos az első oltás után.

Ezen felül pedig a kórházba, vagy akár lélegeztetőgépre kerüléshez vezető, súlyos tünetek elkerülésének is továbbra is a két dózis vakcina felvétele a legbiztosabb módja, függetlenül attól, melyik variánssal fertőződünk meg. Az említett kutatások által igazoltan hatásos AstraZeneca és Pfizer vakcinák mellett pedig a többi Magyarországon elérhető vakcina is magas szintű védettséget nyújthat az új mutáns ellen. Június elején Müller Cecília is megerősítette, hogy az indiai mutáns ellen is véd az összes védőoltás.

Vezethet őszig újabb hullámhoz az indiai mutáns terjedése?

Könnyen meglehet, hogy az indiai variáns új járványhullámot hoz, de valószínűleg nem abban a formában, ahogyan az 2020-ban zajlott. Ahogy jönnek a hidegebb évszakok és az emberek ismét inkább zárt terekben, összezárva tömörülnek majd, a rezisztensebb vírustörzsek könnyedén terjedhetnek az oltatlanok és a gyenge immunrendszerű emberek között.

Valószínűleg az egészségügyi rendszerre helyezett olyan, pokolian nagy nyomást viszont már nem fogunk látni, mint ami a korábbi hullámok alatt volt. Mivel a leginkább veszélyeztetettek nagy része már felvette az oltást, a kórházba kerülés és a halál eshetőségének leginkább kitettek már jó eséllyel elkerülik a legszörnyűbb végkifejleteket. Épp ezért kicsi az esély arra is, hogy a kórházi dolgozóknak olyannyira kapacitásaikon túlmenően kell majd küzdeniük életünkért és biztonságunkért, mint a járvány legrosszabb hónapjaiban.