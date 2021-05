Ismét 100 fölött a koronavírusban elhunytak száma: 1376 fertőzést is regisztráltak

4 millió 262 ezer a beoltott, 1376 az új koronavírus-fertőzött, elhunyt 101 beteg Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 261 822 fő, közülük 2 452 603 fő már a második oltását is megkapta. 1376 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 790 564 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - adta hírül a kormányzati tájékoztató portál.

Elhunyt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 504 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 561 119 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 200 941 főre csökkent. 3633 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 420-an vannak lélegeztetőgépen. Már több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt.

Az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat lehet jelenleg foglalni. Éjfélkor lezárult a 16-18 évesek regisztrációja a jövő heti oltáshoz, számukra is napokon belül megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni. Éjjel újabb 1,2 millió adag Sinopharm vakcina érkezett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken hivatalosan is jóváhagyta a Sinopharm vakcina vészhelyzeti alkalmazását - írják.