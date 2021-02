Betörők járják Budapest utcáit: erre portyáztak november óta

Karácsonykor és újévkor sem pihentek a bűnözők a fővárosban, kihasználták, hogy sokan nem voltak otthon az ünnepek alatt. A rendőrségi bűntérkép szerint az esetek a belvároson kívül Ferihegy környékén, Csepelen koncentrálódtak, de Budán is volt olyan környék, ahol több betörés is történt pár napon belül. A biztosítótársaságok korábban elárulták, hogy milyen értéktárgyakra utaznak leginkább a betörők.

Még karácsony és újév napján is rengeteg lakásbetörés volt a fővárosban. A rendőrség bűnügyi térképén látható, hogy tavaly november 19-e és január 18-a között (ezek a legfrissebb adatok) főképpen a belvárosra koncentrálódtak a lakásbetörések. Több esetben is azt használhatták ki a bűnözők, hogy a lakástulajok vélhetően a rokonoknál voltak az ünnepek alatt.

Az említett időszakban a Hungária körút / Könyves Kálmán körút és a Duna közötti városrészből 17 betörést jelöl a térkép. Emellett látható az is, hogy Budán a Szent Ferenc kórház környékét járták végig a betörők, valamint a Gellérthegynél is pár napon belül örtént négy betörés decemberben.

A Liszt Ferenc reptér környékén, Pestszentlőrincről és Rákoshegyről is feltűnően sok (17) betörést jelentettek a vizsgált, 60 napos időtartam alatt. Ugyanezen idő alatt Csepelen volt még viszonylag sok betörés kis területi eloszlásban.

Erre utaznak a betörők

A Pénzcentrum korábbi körképéből kiderült, hogy a legtöbb lakásbiztosítással rendelkező ügyfél a betörések ellen is védett, legalábbis megtérítik a kárt, ha bekövetkezne a baj. Arra is rákérdeztünk a társaságoknál, hogy tapasztalataik szerint milyen értéktárgyakra utaznak a hazai bűnözők.

Tendencia, hogy a betörések "súlya", kárhányada csökken az elmúlt évtizedekhez képest, ugyanis ma már megfizethetőek azok a vagyontárgyak, melyek korábban nem, vagy nehezen voltak elérhetőek, ezért a standard betöréses lopásból jellemzően eltulajdonított vagyontárgyak sora csökken

- mondta el a Pénzcentrumnak a Groupama. Amiért azonban a biztosító szerint még mindig betörnek, azok olyan slágercuccok, amik könnyen eladhatók a feketepiacon, ilyen például az:

ékszer,

otthon tárolt pénz, nemesfém - sajnos gyakran maguktól a károsultaktól jut el az információ az otthon tárolt értékes vagyontárgyakról olyanok részére, ahová nem kellene,

laptop - jobb minőségűek elsősorban,

épülő, de már lezárt lakóépületből a közvetlenül a beépítés előtt letárolt gépészeti berendezések,

melléképületekből a motoros kéziszerszámok - jellemzően ezekből is a jobb minőségűeket keresik,

egyedi, nagyértékű vagyontárgyak, ha vannak, például értékes hangszer.

A K&H ügyei azt mutatják, hogy az eltulajdonított tárgyakban az elmúlt évhez képest nem történt változás, még mindig a készpénz, ékszerek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok, kerti gépek és kisebb műszaki cikkek a leggyakoribb tételek. Hasonló felsorolást küldött lapunknak az Allianz is, szerintük az erre szakosodott elkövetők körében a készpénz a legkedveltebb, de a betörők szívesen visznek nagy értékű elektronikai eszközöket is (tévék, laptopok, mobiltelefonok stb.). De ugyanígy gyakori szerintük a családi ékszerek eltulajdonítása is.

A digitális technológiák elterjedtsége miatt egyre nagyobb arányt képviselnek az okos eszközök terhére elkövetett lopások is. E körben az okosotthon felszerelések, a smart játékok és még a smart pet eszközök is célpontjai lehetnek a betöréseknek. Mindemellett találkozunk szezonalitással is, például a téli disznóvágási időszakban nem egyszer a mélyhűtőben tárolt élelmiszerek bánják a betörők látogatását

- közölte a Pénzcentrummal az Allianz. Az Aegon listáján a készpénz, illetve az elektronikai kütyük mellett szerepelt még a márkás órák, illetve a nívós ruházat is, amire a rosszfiúk szívesen utaznak. Ezen felül a biztosító azon tapasztalatát is megosztotta lapunkkal, miszerint

kisebb értékű betörésnél a hálószobában, a nappaliban a szekrényekben keresik a készpénzt, az ékszereket a tettesek. Nagyobb értékű betörés károknál a fali széfet, a pénzkazettát keresik.

Itt kutakodnak leginkább



Nem meglepő, hogy a betörők kedvenc kutakodási területei a házon belül összefüggnek a keresett vagyontárgyakkal. Ezekkel pedig a biztosítók listái alapján leginkább a nappaliban, hálóban, illetve a kertben futhatnak igazán össze a betolakodók.

Az elmúlt időszakban az elkövetés szempontjainak prioritásai sem változtak, vagyis cél, hogy: ne tartózkodjon otthon senki, fel van-e az ingatlan szerelve riasztóval, milyen az ingatlan minősége - hiszen ez nagyban meghatározza, hogy milyen értékű lehet a betörés, vannak-e (okos) megfigyelő-eszközök, könnyű-e a bejutás (pl.: nyitva hagyott ablak, teraszajtó), illetve ennek ellenkezője: milyenek a menekülési lehetőségek, és az is, hogy van-e házi kedvenc a háznál, aki mellesleg még vigyáz is az ingatlanra, amíg a család nem tartózkodik otthon

- mondta el a Pénzcentrumnak adott válaszaiban az Allianz. Megdöbbentő lehet persze első hallásra de abszolút logikus, a biztosító szerint sajnos az sem ritka ugyanis, hogy

az elkövetők kifejezetten a magas szintű vagyonvédelemmel, okos megoldásokkal ellátott ingatlanokra specializálják magukat, tekintettel a várható nagy értékű zsákmányra.

A Groupama konkrét kártérítési listát is megosztott velünk, melyben azok a tételek szerepelnek, amiket maga a betörés ténye okozott a különböző nyílászárókon, falakon. Ezek alapján:

zártörés: ez sajnos a régi, nem törésmentes zárak miatt még mindig jellemző, átlagos kárérték: 25 000 Ft

ablak befeszítése, ez még a korszerű, műanyag ablakokra is jellemző, mert könnyű ezeket kifeszíteni, átlagos kárérték: 70 000 Ft

terasz, erkélyajtó befeszítése, elsősorban a könnyű megközelíthetőségük miatt, átlagos kárérték: 90 000 Ft

Címlapkép: Getty Images