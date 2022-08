Ekkora a baj? Már a magyar tűzoltóknak is spórolni kell a rezsin, üzemanyagon

Nem elég, hogy állandó életveszélyben dolgoznak, tovább nőnek a tűzoltók gondjai.

Sokszor több tíz kilónyikilónyi felszereléssel, tűzben és füstben dolgoznak a tűzoltók. Ha ez nem lenne elég, a munkájukat most újabb terhek nehezíthetik. A hivatásos tűzoltók szakszervezete szerint ugyanis a spórolás a tűzoltóságokat is elérte - számolt be erről az RTL Klub Híradója.

Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke az RTL Híradónak elmondta: volt már olyan eset, amikor gond volt a tankolással. A tűzoltók MOL-kártyára tankolhatnak, azonban egyszer épp nem volt üzemanyag azon a kúton, ahol benzint szerettek volna vételezni - egyébként ezt a tűzoltók is csak piaci áron tehetik meg.

A gyakorlatokat is kevesebbszer tarthatják meg, inkább összevontakat fognak majd rendezni minden megyében. Tisztítószer sincs mindig elég az összes tűzoltólaktanyában, bár ebből általában kapnak újakat, ha elfogy. Van azonban olyan laktanya is, ahol azt kérték az ott dolgozóktól, hogy ha lehetséges, inkább vigyenek azt is otthonról.

(címlapkép: MTI/Mihádák Zoltán)