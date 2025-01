Megrohanták az autósok a vizsgaállomásokat: jön a brutális áremelés a műszaki vizsgáztatásnál

Még két évvel ezelőtt rendelkezett kormány arról, hogy 2025-től, esedékessé válik itthon a műszaki vizsgák árának emelkedése. Emellett számos más közlekedési hatósági díj összege is emelkedett idén. Ennek következtében aki tehette, gyorsan elment valamelyik vizsgaállomásra, hogy még a februári áremelés előtt, eredeti áron végeztethesse el az autójával kapcsolatban ezt a szükséges és fontos lépést - számolt be róla az RTL Híradó riportja.

Ahogy azt korábban a Pénzcentrum is megírta, a közlekedési hatósági díjak 2025 februárjától átlagosan 35%-ot emelkednek, és bár a műszaki vizsga áremelésének mértéke is jelentős, egyes tételek esetében még ennél is nagyobb mértékű áremelkedés is várható.

Mégis talán a legfontosabb dolog, ami a legtöbb embert érdekelhet, az az ún. "időszakos műszaki vizsgának" a díja, amely a tavalyi 16 290 Ft-os díjszabásról 26 700 Ft-ra emelkedik februártól.

Ez azért egy igen jelentős áremelésnek mondható, ezért nem is csoda, hogy most egész sorok tolonganak az autószerelő műhelyeknél, hogy időben túl legyenek a kikerülhetetlen eljáráson, ezzel egy szabad szemmel is jól látható összeget spórolva.