Nem nagyon kellenek a magyaroknak ezek autók: sokaknak még használtan is túl drágák

A Használtautó.hu szakértője kiderítette, melyek a legnépszerűbb, 7-9 üléses használt autók. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával vett, 3 éves elidegenítési tilalommal terhelt modellek egyértelműen megjelentek a másodpiacon, de tavaly óta jelentősen csökkent irántuk az érdeklődés.

A Használtautó.hu adatai szerint idén szeptember 30-ig összesen 120 ezer telefonos érdeklődést indítottak a 10 legnépszerűbb 7-9 üléses autó kapcsán, ami csaknem 15%-os csökkenés az azt megelőző év hasonló időszakában tapasztaltakhoz képest. Holott a legkeresettebb soküléses modellek darabszáma a portálon ez idő alatt lényegében nem változott (~15 ezer).

A legfrissebb népszerűségi rangsort megközelítőleg 1,6 millió forintos átlagárral jelenleg az átlagosan 15,4 éves Opel Zafira vezeti, a dobogón azt a Ford Transit és Galaxy modellek követik. „A visszaesés mögött álló egyik legvalószínűbb ok, hogy a 7-9 üléses járművek használtan is eléggé drágák, ezért sokan kompromisszumot kötnek. Így sok esetben még akkor is kisebb, olcsóbb autót keresnek, ha valójában nagycsaládos modellre lenne szükségük. Illetve további családtámogatásra számítva kivárhatnak, hátha később mégis új autót tudnak venni” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.