Alig ismert KRESZ-szabály miatt büntetik a magyar autósokat: 52 ezres csekket is kaphat, akit elkapnak

Elkezdték büntetni azokat, akik közúti baleseteknél bámészkodnak, fotóznak, videóznak. Augusztus elején egy az M0-son történt balesetnél rengeteg autóst vettek ki a forgalomból, akiken látták, hogy telefont használtak vezetés közben. Helyszíni bírság esetén 26 ezer forint és 3 büntetőpont, szabálysértési eljárás esetén pedig már 52 ezer forintos csekket kapnak ilyenkor a járművezetők

Bekeményítettek a rendőrök, és elkezdték büntetni azokat, akik közúti baleseteknél bámészkodnak, fotóznak, videóznak. Erről a Magyar Közút tett közzé egy videót és egy közleményt is. Mint felidézik: augusztus 5-én három kamion szenvedett balesetet az M0-s autóúton a reggeli órákban. Mivel a járművek gyakorlatilag a teljes pályaoldalt elfoglalták, ezért gyorsan jelentős torlódás alakult ki. Katasztrófaturista autósok miatt ugyanakkor a balesetben érintett oldalon 13, míg az átellenes oldalon, ahol semmi nem történt 6 kilométeres dugó keletkezett.

Miért? Mert egyes járművezetők indokolatlanul lelassítottak, hogy láthassák, vajon mi történhetett. Ehhez jött még egy adag szabálytalanság is, amikor a bámészkodók fotókat, videókat készítettek vezetés közben. Páran biztos megjegyezték, hogy ilyet ne csináljanak a jövőben, ugyanis több autóst kiemeltek a rendőrök, akikről látták, hogy a telefonjukat használták vezetés közben. Helyszíni bírság esetén 26 ezer forint és 3 büntetőpont, szabálysértési eljárás esetén pedig már 52 ezer forintos csekket kapnak ilyenkor a járművezetők

- részletezte a közútkezelő.

Ez a viselkedés szerintük azért is problémás, mert a sofőrök ilyenkor nem az előttük haladóra figyelnek, emiatt balesetek, koccanások ugyanúgy előfordulhatnak, ami további torlódásokat és hosszabb menetidőt okozhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Etikai szempontból is aggályos, akinek a szerette esetleg megsérült vagy meghalt nem szeretné, ha fotók keringenének róla a közösségi oldalakon. Ráadásul a baleset kimenetelétől függően egy-egy ilyen helyszín biztosítása, takarítása is jelentős időt vehet igénybe, ami csak tovább növelheti az indokolatlan torlódásokat egy gyorsforgalmi úton. A rendőrség tájékoztatása alapján a hatósági szakemberek a jövőben is kiemelten fogják kezelni a hasonló szituációkban szabályszegő járművezetőket

- tették hozzá.