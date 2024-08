Így kerülhetik ki a traffipaxokat a magyar autósok: komoly segítséget kapnak

Nem csak arról küld értesítést ezentúl az alkalmazás, hogy sebességmérés jön az úton, de azt is megtudhatjuk, milyen típusú sebességmérővel csinálják.

A Waze alkalmazásban eddig is láthattuk, hol vannak traffipaxok, de az új frissítéssel már azt is tudni fogják az autósok, hogy azok a sebességmérők milyen típusúak - erről ír a vezess.hu. Az alkalmazás nem csak a helyét mutatja meg a traffipaxoknak, de ha a közelébe érünk, értesítést is küld.

Az új frissítéssel az autósok azt is láthatják, ha sebességmérő kapu, traffibox vagy mobil sebességmértő következik az úton hamarosan. Emellett azt is jelezni fogja az alkalmazás, ha az autópályán egy sávon korlátozzák a sebességet.

Az iparági hírek korábban arról szóltak, hogy a Goggle a Waze bekebelezésére készül annak érdekében, hogy a Maps alkalmazásába integrálhassa. Ez viszont a Waze új frissítésével egyelőre csak feltételezésnek tűnik, hiszen azt mutatja, hogy az autós alkalmazás önállóan képzeli el a továbbiakat.