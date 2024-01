A Toyota 2023-ban ismét letarolta a magyarországi újautópiacot (x)

Brutális, három havi átlagos értékesítésének megfelelő előnnyel, 17.300 új autó értékesítésével őrizte meg piacvezető pozícióját a magyarországi személyautó és kisteherautó piacon a Toyota 2023-ban. Miután a piac 1%-al mérséklődőtt, a Toyota pedig 15%-al növelte értékesítéseit a környezettudatos japán autómárka 1,8 százalékponttal, 13,5%-ra növelte piaci részesedését, azaz minden hetedik Magyarországon gazdára találó új autó Toyota volt. A gyártó prémium márkája, a Lexus mindeközben 47%-al növelte értékesítéseit és így történetében először négyszámjegyű, 1100 darabos értékesítést ért el hazánkban. A Lexus ezzel a teljes piacon 0,3 százalékpontos növekedéssel 0,9%-ra növelte részesedését, a prémium piacon pedig 5,6%-os részesedést ért el, ami 1,5 százalékpontos növekedést jelent.

Az összesített magyarországi Toyota és Lexus értékesítések 2023-ban történelmi rekordot beállítva elérték a 18.400 darabot, ami a teljes piacon kimagasló, 14,4%-os együttes piaci részesedést jelentett a környezetbarát részben vagy teljesen elektromos autóiról ismert japán autógyártónak.

Megkérdőjelezhetetlen dominancia

A Toyota a teljes piacon gyakorlatilag egy teljes negyedévnyi újautóértékesítésének megfelelő, 4.750 darabos előnnyel végzett legközelebbi versenytársa előtt, ezzel a világelső és Európában immár stabilan a második helyen álló autógyártó megkérdőjelezhetetlenül megőrizte pozícióját Magyarország legkedveltebb autómárkájaként. A magyarországi személyautó és kishaszongépjármű piacot külön-külön vizsgálva a Toyota az előbbin 19%-os piaci részesedéssel (1,2 százalékpontos növekedés) az első helyet szerezte meg, míg az utóbbin 14,8%-os piaci részesedéssel a második helyen végzett.

Minden ötödik magán autóvásárló Toyotát választ Magyarországon

A tavaly Magyarországon gazdára találó új autók 27%-át vásárolták meg magánvásárlók, míg a Toyota értékesítéseinek 38%-át tették ki a részükre történő eladások. A magánvásárlók körében így Toyota elképesztő, 19,5%-os piaci részesedéssel bizonyult a legnépszerűbb autómárkának.

A Toyota a flottapiacon is megőrizte első helyét

Továbbra is a Toyota számít Magyarország legkedveltebb cégesautó márkájának, miután a környezettudatos elektrifikált modelljeiről ismert japán autómárka 2023-ban 11,3%-os részesedéssel (1,9 százalékpontos növekedés) az első helyen végzett a flottapiacon. Ez annak ismeretében különösen komoly fegyverténynek számít, hogy míg a magyarországi újautópiacon eladott autók 73%-át veszik meg vállalati ügyfelek, addig a Toyota értékesítéseiből csupán 62%-al részesedik a flottapiac.

A világ legnépszerűbb autói ott vannak a magyarok kedvencei között is

2023-ban a Toyota modelljei Magyarországon szinte minden jármű és méretkategóriában dobogós helyen végeztek (nem ritkán a szegmens legnépszerűbb autójának bizonyulva). A magyar autóvásárlók kedvencei között tavaly is ott volt a világ legnépszerűbb autójának számító Toyota Corolla épp úgy, mint a piacra valósággal berobbanó Yaris Cross, a világ elsőszámú pickupjaként ismert Hilux, a világ kedvenc kisautójaként jegyzett Yaris, a nagy favorit C-HR, vagy épp a világ legkelendőbb SUV-jának számító RAV4.

2024-ben egész pályás letámadást indít a japán autógyártó

A magyarországi újautópiac zöldülésének motorjaként a Toyota és a Lexus eddig is a piac legszélesebb elektrifikált (öntöltő hibrid elektromos, plug-in hibrid elektromos, akkumulátoros és hidrogén üzemanyagcellás elektromos) modellportfólióját jegyezte, amely értékesítéseiben is meglátszott: a Toyota magyarországi eladásainak mintegy 75%-át, míg a Lexus értékesítéseknek 99%-át tették ki a részben vagy teljesen elektromos modellek. A japán autógyártó természetesen nem ül a babérjain, és 2024-ben is számos újdonságot mutat be Magyarországon is: végre akár készletről is rendelhető a hatalmas várakozások övezte akkumulátoros elektromos nagyméretű SUV bZ4X, modellfrissítéssel érkezik a Yaris, a GR Yaris és a Yaris Cross, bemutatkozik az új Camry, jön a vadonatúj Land Cruiser, és az új, történetében először hibrid elektromos hajtással is elérhető Hilux, felfrissül és új, nagyméretű taggal bővül a személyszállító és áruszállító PROACE család, ám a legnagyobb durranás kétségkívül a vadonatúj C-HR lesz, még úgy is, hogy a gyártó ígérete szerint még év vége előtt bemutatkozik majd egy vadonatúj akkumulátoros elektromos SUV is a Yaris Cross méretosztályában. Ezzel párhuzamosan a Lexus is fontos újdonságokkal igyekszik majd még tovább növelni részesedését a magyarországi prémium piacból: immár rendelhető a nagyméretű akkumulátoros elektromos SUV RZ, modellfrissítést kap az öntöltő hibrid elektromos és akkumulátoros elektromos kivitelben is elérhető UX, és érkezik a vadonatúj kisméretű crossover LBX, valamint a környezetbarát japán luxusautómárka talán legnagyobb idei dobása, a repülők első osztályának utazási élményét kínáló luxus személyszállító LM.

(x)