Fontos változások élesednek az egyik fővárosi kerületben: erről minden autósnak tudnia kell

Július 3-tól új parkolási rend lépett érvénybe a Palotanegyedben, mely szerint az 1180 parkolóhelyből 332-t este 6 és reggel 7 óra között csak a környéken lakók használhatnak - írja a Józsefvárosi Újság.

A főváros több kerületében hoztak már ehhez hasonló döntést, és most a VIII. kerület is csatlakozott ehhez, így kívánják biztosítani a kerületben lakók kényelmét. A módszertől remélik, hogy az utcákon áthaladó forgalom is csökkenni fog.

Terézvárosban és Erzsébetvárosban már évekkel ezelőtt elkezdték bevezetni a kizárólagos lakossági parkolási rendszert. A tesztidőszakban csak jelzőtáblákkal figyelmeztették a nem a környéken lakókat, hogy este 6-ig el kell hagyniuk a parkolóhelyeket, majd később külön felfestést kaptak ezen parkolóhelyek.

Egyelőre a Palotanegyedben is csak tesztidőszak van, még csak táblák jelzik a változást, és még nem büntetik azokat, akik megszegik a szabályt. Azt nem tudni, meddig fog tartani ez a türelmi idő.

A 332 lakossági parkolóhelyet a negyed utcái közt osztják el. Kivételt képeznek a Baross, Trefort, Márkus Emília, Múzeum, Ötpacsirta, Reviczky, Scheiber Sándor és Kis Salétrom utcák, melyekben nem jön létre kizárólagos lakossági parkoló zóna.