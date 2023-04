Legyen saját céges „benzinkutad” (x)

A Power Charge okos energiatárolási megoldásaival nemcsak magad menedzselheted a céged energiagazdálkodását, de autóflottádból is kihozhatod a maximumot.

A növekvő energia- és benzinárak mellett az elektromos energia gazdaságos felhasználása egyre lényegesebb a vállalkozások esetében is. A cégek életében komoly változást hozhat egy elektromos autóflotta, amely 100%-ban a saját magunk által megtermelt energiát használja fel.

A rohamosan terjedő napelemes megoldások eső lépésnek megteszik, de érdemes már a kezdetektől – a napkollektoroktól a tároláson át a töltésig tartó – teljes rendszerben gondolkodni. A megújuló energiaforrások hátránya ugyanis, hogy ha nem gondoskodunk a fenntartható módon megtermelt villamosáram eltárolásáról, akkor nem leszünk képesek azt akkor felhasználni, amikor épp szükségünk van rá. Márpedig az elektromos vagy PHEV autó töltése, nappali használat mellett, inkább az esti időszakra jellemző.

Erre nyújtanak hatékony, kompakt és okos megoldást a Power Charge akár ipari léptékű energiafelhasználást is éjjel-nappal kiszolgálni képes villamosenergia-tároló rendszerei, melyek segítségével jelentős költségmegtakarítással oldhatod meg céged energiaellátását.

Az ipari méretű napenergia-termeléshez a leghatékonyabbak az ATLAS napelemek. Az üzleti felhasználók igényeire tervezett nagy kapacitású elektromosenergia-tárolók 30/60 kW kimenő teljesítmény mellett 60/120 kWh akkukapacitással rendelkeznek. Az akár szünetmentes tápegységként is használható Lítium vas-foszfát tárolók nemcsak automatizált – akár mobilról is vezérelhető – működésre képesek, de kiterjedt biztonsági tesztelésen estek át, teljes körű gyártói garancia mellett a hazai szervizháttér és support is biztosított.

A saját telepítésű elektromos autótöltők egyre népszerűbbek az irodaházak, bevásárlóközpontok, szállodák, garázsok körében, sőt akár buszt is lehet róluk tölteni.

A több töltőfejjel szerelhető, gyors, 60-240 kW teljesítményű ipari DC töltők elláthatóak bankkártyás fizetési modullal is. Kezelésüket nemcsak az érintőképernyő teszi egyszerűvé, de távfelügyeletük szintén megoldható akár egy mobiltelefonnal is.

Tudj meg többet a Power Charge okos energiatárolási megoldásairól: www.powercharge.hu

(x)