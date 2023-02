Egyre több magyar vesz ilyen abroncsot az autójára: tudnak valamit, amit más nem?

A magyar gumiabroncspiac a változékony körülmények és az infláció ellenére is erősödni tudott a tavalyi évben, az értékesítési mutatók pedig elérték a koronavírus előtti időszakot, bizonyítva a hazai abroncsipar jelentőségét és a gazdaságban betöltött meghatározó szerepét.

A legnagyobb gumiabroncsgyártókat tömörítő szervezet, az ETRMA (Európai Gumiabroncsgyártók Szövetsége) 2022-re közölt adatai szerint a személygépjármű-abroncsok iránti piaci kereslet Magyarországon közel azonos szintet ért el, mint 2019-ben. A tavalyi év első felében növekedtek az eladási számok, míg a második félévben csökkenő keresletről számolt be a szövetség.

Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepének személygépjármű-abroncs üzletágvezetője az elmúlt évet úgy jellemezte, hogy „2022 egy igazi hullámvasút volt a gumiabroncsgyártók és importőrök számára egyaránt, és ugyanez jellemezte az értékláncunk valamennyi szereplőjét, így nagy- és kiskereskedő partnereink is hasonló kilengéseket jeleztek felénk. Az első félévben még növekedést láttunk, de a figyelmeztető jelek már ekkor egyértelműek voltak, és a lassulás, illetve a visszaesés az év második felében be is következett.”

Kategória szerinti bontásban, 2022-ben a legdinamikusabb növekedést a négyévszakos abroncsok érték el, amely a nyári és téligumiabroncseladások arányainak változásával 19%-ra emelkedett. Értékesítési oldalról nézve szintén a négyévszakos eladások száma növekedett a legnagyobb mértékben, közel 11%-kal a tavalyi évhez képest, míg a nyári 1%-kal stabil maradt, egyedül a téli abroncsok gyártói eladásai mutattak 5%-os csökkenést.

A hosszantartó, egyre melegebb nyár és az enyhe tél egyértelműen megváltoztatták a végfelhasználók szokásait az abroncshasználat és -cserét illetően. A négyévszakos gumiabroncsok térnyerése ebből a szempontból szinte borítékolható volt, és teret engedett a prémium gumiabroncsgyártóknak. A jövőre nézve arra számítunk, hogy a négyévszakos kategória tovább növekszik a magyar piacon.

– tette hozzá Hunyadi Szabolcs.

Felniátmérő tekintetében a 2021-es trend folytatódott, az előrejelzések beigazolódtak: a 17”+ felniméretre szerelt abroncsok az SUV-k értékesítésének folyamatos növekedésével párhuzamosan, közel 7%-os pluszt eredményeztek 2022-ben. A motorkerékpár gumiabroncsok szegmense a tavalyi évben enyhén, 2%-kal nőtt, viszont a piaci kereslet mindössze 4%-kal marad el a 2019-es számoktól.

A magyarországi gumiabroncs-értékesítés 2022-ben már közel járt a pandémia előtti, 2019-es eredményekhez. A Bridgestone magyarországi képviselete szerint 2023 egy kihívásokkal teli év lesz, amelyet mind az energiaárak, mind pedig az infláció növekedése befolyásol, ugyanakkor a gumiabroncsgyártás továbbra is meghatározó szereplője marad a gazdaságnak és a termelőiparnak.

Hunyadi Szabolcs a fent írtakat összefoglalva elmondta, hogy „az elmúlt években felépített értékesítési stratégiánknak, valamint a termékeink prémium minőségének köszönhetően a magyar autósok egyre gyakrabban választják a gumiabroncsainkat, így a piaci részesedésünket is sikerült növelnünk 2022-ben.”