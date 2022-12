Milliós bánópénzt fizetett a Viszkis rabló: ezt bárki benézheti, könnyen ugorhat a jogsi

Miután Oláh Gergő nemrég 3 napot is eltöltött a fogdában, miután jogosítvány nélkül vezetett. Ennek kapcsán a Bors most összeszedte, hogy mely sztárok kerültek hason ló helyzetbe, azaz kik voltak azok az utóbbi években, akiknek a hatóságok bevonták a vezetési engedélyüket.

Oláh Gergőnek bevonták a jogosítványát, miután többször is átlépte a sebességhatárt és egyéb szabálysértéseket is felhalmozott. Ennek ellenére az énekes az ünnepek előtt az énekes mégis a kormány mögé ült, így három napot kénytelen volt a fogdában tölteni. Azonban nem ő az egyetlen magyar celeb, aki jogosítvány nélkül vezetett.

Ambrus Attilát 1 millió forintra büntették

Három évvel ezelőtt csupán párszáz métert vezetett a Viszkis, azonban sajnos ittasan. A rendőrség el is vette a jogosítványát, ráadásul pénzbírságot is kapott. Ha pedig mindez nem lett volna elég a bíróság utánképzésre és vizsgára is kötelezte őt, melynek a költségeivel a kaland közel 1 millió forintjába került Ambrus Attilának.

Kabai Lászlónak az autóját is hátra kellett hagynia

Az Irigy Hónaljmirigy dobosát, Kabai Lászlót még 2017-ben szondáztatták a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, ami ki is mutatta, hogy a zenész alkohol befolyása alatt ült a volán mögé. A helyszínen elvették tőle a jogosítványt és az autójába sem ülhetett vissza. A dobos elmondása szerint 1-2 sört ivott csak az eset előtt, és 6 órát várt, mire autóba ült volna, azonban ez kevésnek bizonyult.

L.L. Junior másokat is veszélyeztetett

A zenészt 240 órányi közmunkára és 300 ezer forintnyi pénzbírságra ítélték és még a jogosítványát is bevonták, miután ittas állapotban még 2014 decemberében balesetet okozott. Junir az ominózus reggelt megelőző este felesezett és borozott, azonban el kellett mennie gyógyszerért. Ekkor csúszott meg és ütközött neki egy másik járműnek.

Zámbó Krisztián nem régóta vezethet újra

Zambó Jimmy fia, Krisztián körülbelül egy éve kapta vissza a jogosítványát, miután 4 évre bevonták azt. Az énekes ittas állapotban vezetett, ráadásul áthajtott egy piros lámpán is másokat veszélyeztetve.