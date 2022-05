Friss bűntérkép: itt lopják el, törik fel a legtöbb autót Budapesten

Csökkenő tendenciát mutat az autófeltörések és gépkocsilopások száma Budapesten, amiben a járvány is közrejátszhatott. A statisztikák alapján megnéztük, melyik kerületekben törték fel, lopták el a legtöbb autót a fővárosban. A rendőrség szerint bár nincs ellophatatlan autó, de sokat tehetünk a biztonság érdekében. A gépkocsifeltörések pedig sokszor az áldozat hanyagságára vezethetőek vissza: a bűnözők minden kínálkozó alkalmat megragadnak.

Évről évre csökken a fővárosban az autólopások és gépkocsifeltörések száma a hatóságok adatai alapján: mialat 2010-ben még 3343 autót loptak el Budapesten, 2020-ban pedig már csak 143 ilyen esetet jelentettek - persze, ebben jócskán közrejátszhat az, hogy abban az évben rengetegen otthon ültek a járvány miatt. Az esetszám 2019-hez képest is a felére esett vissza.

Hasonló csökkenés látható a gépkocsifeltöréseknél is: míg a járvány első évében 710 ilyen bűncselekmény történt Budapesten, addig 10 évvel korábban még 6475 autót törtek fel. Ugyanakkor itt nem olyan látványos a visszaesés az utolsó járványmentes évhez képest: "csak" bő 200 darabbal csökkent egy év alatt az esetszám.

Az autólopások számának csökkenése nem csak a karanténra, de vélhetően más járványügyi intézkedésekre, hatásokra is visszavezethető. Szigorítottak a határellenőrzésen az EU-n belül is, így például nehezebb volt külföldre csempészni az ellopott gépjárműveket - akár egyben, akár alkatrészekre bontva. Emellett a feketepiacos alkatrészek iránt is csökkenhetett a kereslet, hiszen egész Európa otthon kuksolt, ergo az autók sem igen jártak, így kevesebb eséllyel romlottak el, törtek össze.

Visszatérve a budapesti bűncselekményekhez: 2020-ban a legtöbb autót a XI. kerületben törték fel (86 darabot), második helyen a XIV. áll, 69-cel, a dobogó harmadik fokán pedig Óbuda-Békásmegyer áll 56 esettel.

Ezzel szemben a XVI. kerületben csak 5 ilyen bűncselekmény történt, a XXIII. kerületben 7, Terézvárosban pedig 8 gépkocsifeltörést jelentettek abban az évben.

Autófeltörések tekintetében a dobogó ugyanígy áll: első Újbuda 17 esettel, utána Zugló 16-tal és a III. kerületben és a XVIII. kerületben pedig 14 gépkocsilopást jelentettek. Az V., a VII. és a XV. kerületben ezzel szemben egy ilyen eset sem történt, Ferencvárosban egy autót vittek el, a XII. kerületben 2-őt, a XXIII.-ban pedig hármat.

Ezeket a kocsikat lopják leginkább Magyarországon

Mint korábban megírtuk, a 2020-as adatok alapján a Ford, az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Renault modelljeit vitték leginkább a bűnözők.

A két másik német prémiummárka, a BMW és az Audi autóit kevésbé lopták abban az évben, mint 2019-ben, ám a leglátványosabban a Toyoták iránti érdeklődés esett vissza a tolvajok körében: tavalyelőtt 32 darabot tulajdonítottak el, míg 2020-ban kevesebb mint harmadát, kilencet.

Sokat tehetünk ellene!

A rendőrség gyakorta felhívja a figyelmet arra, hogy zerint nincs ellophatatlan gépjármű, azonban a tulajdonosoknak érdemes mindent megtenni tulajdonuk védelme érdekében. Hatásos megelőzési módszer lehet, hogy a gyári riasztón kívül, egyéni védelmi rendszert építtetnek az autóba. A korszerű mechanikai eszközök közül a különféle kormány-, pedál- és sebességváltó zárak alkalmazásával nagyfokú védettség érhető el.

Javasoljuk az autótulajdonosoknak, hogy mindig zárják be az ajtókat, húzzák fel az ablakokat, vegyék ki az indítókulcsot, valamint kapcsolják be a riasztót. Kiszállás után mindig ellenőrizzék a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó működésbe lépését

- írták korábban a Pénzcentrumnak, majd hozzátették, hogy a XXI. század technikai vívmányai közül a műholdas navigációs rendszerek használata is megnehezíti az elkövetők dolgát.

Az autófeltörésekkel kapcsolatos tájékoztató pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy

nem tudni, milyen lehetőségre csapnak le a tolvajok, ahol alkalom kínálkozik, ott el is követik a bűncselekményt!

A hatóságok szerint sokszor a tulajdonosok magatartása is hozzájárul a sikeres gépkocsifeltöréshez: ezért mindig zárjuk és riasszuk be az autót, még akkor is ha csak rövid időre szállunk ki - sőt, még akkor is érdemes zárni a kocsit, ha garázsban, udvarban parkolunk! Fontos mindig ellenőrizni, hogy az ajtók rendesen bezáródtak-e, előfordulhat, hogy a központi zár nem jól működik.

A kivilágítatlan, kisebb gyalogos- és járműforgalmú, vagy elhagyatott területen hagyott járművek gyakrabban válnak bűnözők célpontjává. Ezért ha nincs lehetőségünk udvarban, garázsban parkolni, akkor éjszakára mindig álljunk jól megvilágított helyre, és figyelhetjük, hol vannak térfigyelő kamerák a környéken.

Nagyot tévedünk, ha azt hisszük, hogy értékeink biztonságban vannak az első ülés mögött, vagy hátul letakarva: ugyanis a tolvajok legelőször ezeken a helyeken keresik a szajrét! A rendőrség ezért azt tanácsolja, hogy: