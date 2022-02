Sorra szedi áldozatait a benzinárstop: egyre több kútra kerül ki az eladó tábla

Egyre több benzinkútra kerül ki az eladó tábla, sok vállalkozó már nem akar veszteségesen működni, vagy egyszerűen átadni az üzemeltetést. Olyan hirdetést is találtunk, amelyben a kistelepülés egyetlen töltőállomását kínálják eladásra. A benzinárstop miatti veszteségek egyre nehezebben érintik a magánkutakat: a vállalkozók érdekképviselői ma tárgaltak a kormánnyal, remélik, mihamarabb megoldás születik a helyzetre.

Máris több kisvállalkozó feladta, és kitette az eladó táblát a benzinkútjára. A Pénzcentrum több olyan hirdetést is talált az interneten, amelyben komplett töltőállomásokat árulnak a tulajdonosok. Amennyiben üzemszünetre vonulnának a veszteségek miatt, úgy a vonatkozó árstop-szabályok szerint az állam a Mol-t kérheti fel, hogy üzemeltesse tovább a töltőálloimást a lakossági ellátás biztosítása érdekében - ezért is dönthettek többen inkább az eladás mellett.

Például Bogácson "vállalkozói profilváltás" miatt eladó a település egyetlen benzinkútja a hozzá tartozó bolttal, autómosóval, gázpalack cserélő hellyel és irodahelyiségekkel együtt. A múlt héten feltöltött ingatlanhirdetés szerint a tulajdonos 120 millió forintot kér a kútért, amihez autókozmetika és garázs is tartozik.

Eladó a bogácsi benzinkút. Forrás: jofogas.hu

Február elején került a piacra egy tiszaörsi benzinkút is, amelyről a tulajdonos azt állítja, nyereségesen üzemel, egyébként teljesen újszerű, 2017-ben adták át. Ennek a töltőállomásnak az ára 55 milió forint.

A tiszaörsi kút üzemeltetője is meghirdette a töltőállomást. Forrás: jofogas.hu

Egy soltszentimrei vállalkozó már tavaly év végén úgy döntött, akár céggel együtt is, 39,5 millióért eladja a kútját, amelyben modern kamerarendszer és számítógépes rendszer lett kialakítva. Tartozik hozzá egy 60 ezer literes, földbe ásott üzemanyagtartály is.

Soltszentimrén is új gazdát keres a benzinkút. Forrás: jofogas.hu

Kormányzati segítséget kérnek a kisvállalkozók

A benzinárstop miatt sok magánkút került nehéz helyzetbe, mivel immáron a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is magasabb, mint a 480 forintos maximális kiskereskedelmi ár. A kiskutasok vasárnap még azt közölték, petíciót és autós tüntetést is szerveznének, hogy felhívják a figyelmet a helyzetükre. A vállalkozók erdekképviselői hétfőn ültek le tárgyalni a kormányzat képviselőivel, hogy megoldást találjanak a problémákra, elkerülve a tömeges csődhelyzeteket. A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László szerint a kiskutakat sem lehet az út szélén hagyni, egyfajta közteherviselés jelenthetne megoldást, miközben az érintetteket egyéb módon is meg lehetne segíteni.

A délelőtti egyeztetések után György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára elmondta, a kormány kitart a benzinárstop mellett, de kész az egyeztetésre a kis benzinkutak képviselőivel. Hozzátette, a tárgyalások a továbbiakban is a VOSZ és a Mobil Petrol benzinkúthálózat részvételével zajlanak "abban a konstruktív mederben, ahogyan a koronavírus-válság kitörése óta az elmúlt két évben minden lényeges kérdésben meg tudtunk állapodni".

Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta, nem kaptak még jelzést arról, hogy töltőállomás szüneteltetné tevékenységét, és megerőstítette a tárca múlt heti közlését: nem volt szükség arra, hogy üzemszünet miatt átmenetileg nyilvántartott szolgáltatót jelöljenek ki benzinkút működtetésére. A hét második felére várják a kis benzinkutak képviselőinek konstruktív javaslatait.