Elképesztő, ami Donald Trump háta mögött készülhet: nagyon szervezkedik Mexikó elnöke

A mexikói elnök azt kéri a Google-től, ne nevezze át a Mexikói-öblöt. Donald Trump az Egyesült Államokban Amerikai-öbölre változtatná a térség nevét a Google Maps felületén.

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum levélben fordult a Google-hoz, kérve a Mexikói-öböl átnevezésével kapcsolatos döntésük felülvizsgálatát. Az átnevezés Donald Trump amerikai elnök rendeletéhez kapcsolódik, ami az Egyesült Államokban Amerikai-öbölre változtatná a térség nevét a Google Maps felületén - írja a BBC.

Sheinbaum elnök azzal érvel, hogy az Egyesült Államoknak nincs jogi alapja a névváltoztatásra. Az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint ugyanis az országok szuverenitása csak 12 tengeri mérföldig terjed a partvonaltól. "A névváltoztatás csak az Amerikai Egyesült Államok partvonalától számított 12 tengeri mérföldnek felelne meg" - nyilatkozta Sheinbaum.

A Google egyelőre nem reagált a BBC megkeresésére, de egy korábbi közleményükben kifejtették álláspontjukat: "Régóta bevett gyakorlatunk, hogy a névváltozásokat akkor alkalmazzuk, amikor azok hivatalos kormányzati forrásokban frissülnek". A vállalat hozzátette, hogy ha a hivatalos nevek országonként eltérnek, a Maps felhasználói a helyi hivatalos elnevezést látják majd.

Sheinbaum bírálta a Google döntését, hangsúlyozva, hogy a cégnek nem kellene egy ország kérésére megváltoztatnia "egy nemzetközi tenger" nevét. Az elnök ironikusan megjegyezte, hogy Mexikó akár további átnevezési kérésekkel is előállhatna. "Mellesleg azt is fogjuk kérni, hogy Mexikó-Amerika szerepeljen a térképen" - mondta tréfásan Sheinbaum, utalva egy korábbi kijelentésére, miszerint fontolóra vennék Észak-Amerika átnevezését "América Mexicana"-ra az országban. A mexikói elnök korábban is határozottan reagált Trump rendeletére: "Számunkra ez továbbra is a Mexikói-öböl, és az egész világ számára továbbra is a Mexikói-öböl".