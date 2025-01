Rejtélyes élőlény jelent meg a Balatonnál és a Dunán is: rohamléptekkel pusztítja az élővilágot

A vörös mocsárrák, egy invazív faj, egyre nagyobb fenyegetést jelent Magyarország vizeire. A Balaton és a Séd vízrendszere után már Baja környékén, a Sugovicán is észlelték jelenlétét. Ez a faj nemcsak a helyi ökoszisztémát veszélyezteti, de a töltések meggyengítésével és mérgező anyagok felszabadításával is komoly problémákat okozhat - tudósított a beon.hu.

A vörös mocsárrák terjedése egyre aggasztóbb méreteket ölt Magyarországon. Az Infostart korábban már beszámolt arról, hogy a Balatonban és a Séd vízrendszerében is kimutatták jelenlétét. A legtöbb újabb területen, Baja környékén, a Sugovicán is észlelték ezt az invazív fajt.

Koch Zoltán, a Bajai Sporthorgász Egyesület elnöke a beon.hu-nak nyilatkozva megerősítette a faj jelenlétét a térségben.

A Sugovicán már láttak néhány példányt, de ezek összetéveszthetők a kecskerákkal, amely szintén invazív faj" - mondta. Az elnök hangsúlyozta a vörös mocsárrák káros hatásait: "Mindenféleképpen hátrányosan hat az őshonos állatok életterére. Talajformáló tevékenysége miatt rengeteg állatfaj élettere csökken, és rontja a fennmaradási esélyeiket.

A vörös mocsárrák nem csak méretével - akár 10-15 centiméterre is megnőhet - tűnik ki, hanem rendkívüli alkalmazkodóképességével is. A Pecaverzum beszámolója szerint a kutatók már nemcsak a termálvízzel terhelt élőhelyeken, hanem a dunai befolyásokban is számítanak további terjedésére.

Ez az invazív faj komoly ökológiai fenyegetést jelent. Nemcsak a vízi növény- és állatvilágot pusztítja el, hanem a töltések meggyengítésével és a talajba lerakódott mérgek felszabadításával is veszélyt jelent a környezetre.

A szakértők szerint a vörös mocsárrák elleni küzdelem többrétű megközelítést igényel. Ennek része lehet a halászat bizonyos formáinak visszaállítása, az invazív fajok célzott irtása, valamint a természetes vizeink folyamatos megfigyelése. A probléma kezelésében kulcsfontosságú a szakemberek együttműködése és a közösségek tudatosságának növelése, hogy megóvjuk hazánk ökoszisztémáját ettől az "ökológiai bombától".