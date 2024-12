Küszöbön a kávé, a narancs és az olívaolaj drasztikus drágulása: vészjósló számok láttak napvilágot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az éghajlatváltozás egyre nagyobb hatással van az élelmiszerárakra és a globális ellátási láncokra. A kávé, a narancs és az olívaolaj ára már most is rekordmagasságokban jár, és a szakértők szerint ez csak a kezdet - számolt be a The Guardian. A fejlett országokban ez mindössze kellemetlenségeket okoz, a fejlődő világban viszont éhezéshez vezethet - írják.

