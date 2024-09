Súlyos jelentés érkezett Oroszországból: ha ezen múlik, jó ideig eltart még a háború

Oroszország Gazdasági Minisztériuma jelentős mértékben felfelé módosította a 2024-es olaj- és gázexport-előrejelzéseit, 239,7 milliárd dollárra emelve az előző becslést 17,4 milliárd dollárral. A javított előrejelzések azt mutatják, hogy Oroszország sikeresen kezelte a Nyugat által alkalmazott szankciókat, és képes volt fenntartani exportbevételeit. A módosítások ellenére az olaj- és gáztermelési kilátások csökkentek, miközben a gázexport növekedésére is számítanak.

Oroszország Gazdasági Minisztériuma felfelé módosította a 2024-es olaj- és gázexport-előrejelzéseit, amelyek az állami költségvetés fontos bevételi forrásai, az előző becsléshez képest 17,4 milliárd dollárral 239,7 milliárd dollárra emelve, a kedvezőbb árkilátásoknak köszönhetően – áll a Reuters által megtekintett dokumentumban. Az Oroszország olaj- és gázszektorára vonatkozó javított várakozások rávilágítanak arra, hogy a Nyugat nehezen tud tartós kárt okozni Oroszország gazdaságában az Ukrajna elleni háború miatt alkalmazott példátlan szankciókkal, például olajár-sapkákkal és importkorlátozásokkal.

A dokumentum szerint az orosz nyersolaj-exportok várhatóan 239,9 millió tonnára (napi 4,8 millió hordóra) emelkednek az idei évben a 2023-as 238,3 millió tonnáról. A minisztérium arra is számít, hogy az orosz exportolaj átlagos ára idén 70 dollárra nő hordónként, ami 5 dollárral magasabb az áprilisi becsléshez képest. Ez a 2023-as 64,5 dollárról is emelkedik, és meghaladja a Nyugat által 60 dollárban maximált árakat is.

A földgáz árát is felfelé módosították, mind az európai, mind a kínai értékesítés esetében. Oroszország sikeresen átterelte üzletének nagy részét Európából Kínára és Indiára az Ukrajna elleni invázió óta. A módosítások végső soron magasabb bevételeket jelentenek: az olaj- és gázexportból származó közel 240 milliárd dollár idén 13 milliárd dollárral több mint 2023-ban. 2025-re vonatkozó előrejelzést is felfelé módosították, 226,2 milliárdról 236,5 milliárd dollárra.

Putyin elnök csütörtökön azt mondta, hogy a globális gazdaság kudarcot vallana Oroszország olaja és gázai nélkül. A Távol-Keleten tartott gazdasági fórumon azt is kijelentette, hogy Moszkva továbbra is tervezi a gáz szállítását Ukrajnán keresztül az Európai Unióba, de Oroszország nem tudja rávenni Kijevet a szállítási megállapodás fenntartására, amely az év végén lejár. Oroszország azt várja, hogy a gáztermelés évente növekedni fog 2030-ig, a jelenlegi előrejelzések határáig, de a minisztérium csökkentette az olajtermelési és az energiaexport teljes volumenére vonatkozó várakozásokat.

Oroszország részt vesz az Olajexportáló Országok Szervezete (OPEC) és szövetségesei által vezetett erőfeszítésekben, hogy korlátozzák az olajkitermelést a piaci volatilitás stabilizálása érdekében. A frissített előrejelzések szerint az orosz olajtermelés várhatóan csökkenni fog az idei évben 521,3 millió tonnára a 2023-as 529,6 millió tonnáról, ami 1,7 millió tonnával alacsonyabb a korábbi becslésnél. A 2025-ös olajtermelési kilátások is csökkentek, a termelés várhatóan tovább csökken 518,6 millió tonnára, ami 11,4 millió tonnás csökkentést jelent az előző előrejelzéshez képest.