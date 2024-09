Furcsa szabályok Harris és Trump összecsapásán: ilyen még nemigen volt az Egyesült Államokban

Kamala Harris elfogadta a Donald Trumppal vívott jövő heti vita szabályait, beleértve a mikrofonok elnémítását is, amikor nem az adott jelölt beszél. A szeptember 10-i vita lesz az első összecsapás miután Harris átvette a demokrata jelöltséget Joe Bidentől.

Kamala Harris, a Demokrata Párt elnökjelöltjének kampánya elfogadta a jövő heti vitára vonatkozó szabályokat, amelyet a republikánus Donald Trumppal vív majd, beleértve azt is, hogy a mikrofonokat elnémítják, amikor nem az adott jelölt beszél - jelentette egy, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. Ez a vita lesz az első Trump és Harris között, aki július 21-én vette át a Demokrata Párt jelöltségét Joe Biden elnöktől, miután Biden egy gyenge vitateljesítményt követően június végén úgy döntött, hogy félreáll.

A forrás szerint a Harris-kampány még mindig abban reménykedik, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor az ABC News – amely szeptember 10-én rendezi meg a vitát – kénytelen lesz bekapcsolni a mikrofonokat, és lehetővé teszi, hogy a jelöltek reagáljanak. Harris felemelkedése új energiát adott egy olyan demokrata kampánynak, amely eddig kételkedett Biden esélyeiben. A közvélemény-kutatások szerint Trump előnyt szerzett Bidenhez képest, de Harris azóta néhány országos felmérésben megelőzte a republikánus jelöltet.

A hétvégén Harris felszólította Trumpot, hogy vitázzon vele úgy, hogy a mikrofonok végig be legyenek kapcsolva. Az úgynevezett "forró mikrofonok" segíthetnek, de árthatnak is a jelölteknek, mivel olykor olyan megjegyzéseket is rögzítenek, amelyeket nem szántak a nyilvánosságnak. Az elnémított mikrofonok megakadályozzák a vitapartnerek közötti félbeszakításokat is. Trump vezető tanácsadója, Jason Miller örömét fejezte ki amiatt, hogy Harris és csapata elfogadta a szabályokat.

Tim Walz, a Demokrata Párt alelnökjelöltje és JD Vance, a Republikánus Párt alelnökjelöltje szintén elfogadták az október 1-jei, a CBS News által rendezett vita részvételi feltételeit.

Címlapkép: Erik S. Lesser, MTI/MTVA