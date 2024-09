Elképesztő luxusban él Putyin két eltitkolt kisfia: külön személyzetük van, egy birtokra vannak bezárva

Vlagyimir Putyin eltitkolt gyermekei, Ivan és ifjabb Vlagyimir fényűző elszigeteltségben élnek, ahol magánrezidenciák, jachtok és magángépek biztosítják számukra a luxust. A gyerekeket egy egész személyzet, köztük testőrök és külön tanárok veszik körül, hogy minden igényüket kielégítsék. Ritkán találkoznak más gyerekekkel és szüleikkel, életük szigorú titoktartás mellett zajlik.

Vlagyimir Putyin és Alina Kabajeva két eltitkolt fia, Ivan és ifjabb Vlagyimir rendkívül elszigetelten élnek, egyik rezidenciáról a másikra költöznek, és jachtokon, valamint magánrepülőgépeken utaznak. Az orosz elnök testőrei védik és külön tanárok oktatják őket, nagyon kevés kapcsolatot tartanak fenn a kortársaikkal és ritkán látják szüleiket – derül ki a dossier.center nevű oknyomozó portál cikkéből, amelyet a hvg.hu szúrt ki.

A kilencéves Ivan és az ötéves ifjabb Vlagyimir mellett egy nagy létszámú személyzet dolgozik, beleértve sofőröket, testőröket, tanárokat, szakácsokat, pilótákat, edzőket és pincéreket. Az oknyomozó portál egyik forrása szerint a gyerekek idejük nagy részét a Novgorodhoz közeli Valdaj Nemzeti Parkban lévő elnöki rezidencián töltik. Az oktatásuk angol és német nyelven zajlik, emellett zenét tanulnak, de a tanárok közvetlenül nem érintkezhetnek a szülőkkel – ha valamilyen kérdés merül fel, azt csak a család titkárain keresztül rendezhetik.

Putyint állítólag zavarja, hogy Ivan jobban kedveli az amerikai Disney-filmeket a szovjet rajzfilmek helyett, ugyanakkor beleegyezett, hogy fiaiknak számos Lego készletük és több iPad-jük is legyen tanuláshoz és játékhoz. A fiúk rendszeresen úsznak, Ivan tornázik, jégkorongozik, és néha az apjukkal is közösen játsszák ezt a sportot. A rezidencián két póni, nyulak és egy bernáthegyi kutya is szórakoztatja a gyerekeket, a kutyára állandó felügyeletet biztosítanak két kinológus és egy testőr. A személyzetet igen jól megfizetik: az egyik tanár például a szállás és a teljes ellátás mellett havonta 7700 eurót kap, ami kb 3 millió forintnak felel meg, neki vállalnia kellett, hogy amíg állásban van, nem hagyja el a rezidencia területét.

A rezidencián minden közlekedés autóval történik, és a személyzetnek megtiltották, hogy gyalog járjanak a birtokon. A nap reggel 8-9 óra körül kezdődik közös reggelivel, amit a nevelőkkel fogyasztanak el. Ezt 30-45 perces tanórák követik, majd játék következik. Ünnepnapokon néhány más gyerek is ellátogat a rezidenciára, főként Kabajeva barátainak gyerekei, de csak szigorú egészségügyi karantén után léphetnek be.

A dossier.center oknyomozó riportja azután jelent meg, hogy hírek szerint Kabajeva és Putyin már nincsenek együtt, és a 71 éves orosz elnöknek állítólag új barátnője van, a 39 éves Jekatyerina Mizulina, egy orosz szenátornő, Jelena Mizulina lánya.

Címlapkép: Szergej Gunyejev, MTI/MTVA