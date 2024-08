Nyugdíjas tyúkot fogadott örökbe a brit uralkodó: ezen a királyi birtokon talált új otthonra Henrietta

A palota X közösségi oldalon tett közzé képeket Henriettáról, ahogy a kúria kicsinyített modellje mellett pózol. A tyúkot 29 másikkal együtt néhány napja szállították át Highgrove kertjeibe. Henrietta az egymilliomodik tyúk, amely a jótékonysági szervezet segítségével új otthonra talált. A tojótyúkokat rendszerint 18 hónap után cserélik le fiatalabb állatokra, hogy továbbra is kifizetődő legyen tartásuk és az árakat a felhasználók számára alacsonyabban lehessen tartani. Az idősebb szárnyasokat levágják.

A British Hen Welfare Trust azon dolgozik, hogy megmentse az állatokat. Jane Howorth, a szervezet vezetője úgy fogalmazott, nagy örömmel tölti el a gondolat, hogy ilyen sok tyúknak sikerült idős korára békés életet biztosítani. A Bristol városa közelében található Highgrove kúria kertjei nyaranta látogathatók.

🐔Welcome home, Henrietta! 🐔

His Majesty The King has rehomed @BHWTOfficial’s one-millionth hen at Highgrove Gardens!

The British Hen Welfare Trust works to rehome commercial laying hens.

Named Henrietta by His Majesty, she arrived with 29 other hens earlier this month. pic.twitter.com/Vj5kQhaD6C