Elképesztő kincsek kerültek elő a Titanicról: nem is gondolnád, mi élte túl a szörnyű katasztrófát

Egy divatos aligátortáska és apró parfümös fiolák, amelyek még mindig erős illatot árasztanak - ez csak néhány a világ leghíresebb hajóroncsából, a Titanicról előkerült értékes tárgyak közül. A raktár pontos helye, ahol ezeket tárolják, szigorúan őrzött titok tartalmának értéke miatt. Annyit lehet csak tudni, hogy valahol az Egyesült Államokban, a Georgia állambeli Atlantában található - derült ki a BBC írásából.

Az RMS Titanic Inc rendelkezik a híres hajó mentési jogaival, és az évek során 5500 tárgyat hozott ki a roncs helyszínéről. A gyűjtemény része többek között egy Titanicról megmentett táska. A benne lévő kényes tárgyak is megmaradtak, és részleteket árulnak el a tulajdonos - egy Marian Meanwell nevű ártalmatlan utas életéről.

"Ő egy 63 éves molnárnő volt" - mondta el Tomasina, a cég igazgatója.

Az Egyesült Államokba utazott, hogy a nemrégiben megözvegyült lányához menjen. Voltak benne papírok is, amelyekre szüksége volt az új amerikai életéhez, köztük egy kézzel írt ajánlólevél a korábbi londoni főbérlőjétől. Ebben az áll: "Miss Meanwellt mindig jó bérlőnek találtuk, és mindig pontosan fizetett. Még az orvosi vizsgálati kártyája is benne volt.

- magyarázta Tomasina.

Marian Meanwellt eredetileg a Majesticre foglalták le - egy másik White Star Line hajóra. De az nem indult el időben, így átfoglalták őt a Titanicra. "Nagyon fontos számunkra elmesélni az ő történetét ezekkel a tárgyakkal. A túlélők tulajdonát képező tárgyakat is visszahozták a mélyből. Tomasina kinyit egy műanyag edényt, és émelyítően édes illat tölti be a levegőt. "Nagyon erős" - ismeri el. A belsejében apró parfümös fiolák vannak. Le vannak zárva ugyanakkor erős illatuk még évtizedek után is kiszabadul belőlük.

"Volt egy parfümárus a fedélzeten több mint 90 ilyen kis parfümös fiolával" - tette hozzá Tomasina. Adolphe Saalfeldnek hívták őt és másodosztályú utasként utazott. Saalfeld egyike volt annak a 700 túlélőnek akik megmenekültek de mivel nők és gyermekek élveztek elsőbbséget az evakuálás során néhány férfi aki elhagyta hajót bajban maradt.

A mentések során egy pezgős üveget is találtak.

Egy kis víz valószínűleg bejutott volna dugón keresztül. Mivel összenyomódott, kiegyenlítette nyomást aztán csak ült óceán fenekén - mondta el az igazgató a portálnak. Amikor a Titanic 1912-ben elsüllyedt, a hajó kettészakadt tartalma kiömlött hatalmas törmelékmezőt hozva létre.

Több ezer üveg pezsgő volt a fedélzeten. A hajó tulajdonosa azt akarta, hogy az első osztály utasai a fényűzés csúcsát éljék át pazar környezetben, a legfinomabb ételekkel, italokkal. Olyan volt mint egy úszó palota. A Titanicnak kellett volna a legfényűzőbb luxushajónak lennie. Pezsgő, edzőterem és az összes kényelmi szolgáltatás az utasok számára biztosítottva volt.

- magyarázta.

Titanic első útja során Southamptonból az Egyesült Államokba tartott, amikor jéghegynek ütközött. A hajó akkoriban fejlett biztonsági berendezésekkel rendelkezett és híres volt arról, hogy "elsüllyeszthetetlen".