Brüsszel odacsap: a magyarok nélkül dönthetnek az EU-ban a háború ügyében

Az Európai Unió új jogi megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megkerülhesse a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozó magyar vétót. A pénzből újabb fegyverekhez juthat Ukrajna – számolt be róla a Portfolio a Financial Times-ra hivatkozva.

Magyarország akadályozza azt az EU és a G7-ek tervét, amely évente 2,5-3 milliárd eurót küldene Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereségből. Az Európai Bizottság javasolta, hogy az 50 milliárd euró értékű vagyon nyereségének 90%-át Ukrajna fegyverek beszerzésére fordítsák, a maradék 10%-ot pedig az uniós költségvetésbe utalják a védelmi ipar erősítésére.

Korábban már írtunk arról, hogy az EU egyre komolyabban veszi a fegyverkezést, az oroszok elleni fellépést valamint Ukrajna támogatását. A napokban pedig már a béketárgyalások is megkezdődtek.

Május 8-án az uniós nagykövetek politikai konszenzusra jutottak, de Magyarország meg akarta vétózni a kifizetéseket gyorsító jogszabályt, és végül május 21-én tartózkodott.

Josep Borrell, az EU vezető diplomatája elmondta, hogy Magyarország tartózkodása miatt nem vehet részt a pénz felhasználásáról szóló döntésben. Borrell szerint a jogi megoldás bonyolult, de működik, és megkerülné az Orbán-kormányt, segítve a G7-eket, hogy 50 milliárd dolláros hitelt vegyenek fel Kijev számára.

A Financial Times kiemelte, hogy Magyarország hét, Ukrajna felfegyverzésével kapcsolatos uniós döntést is blokkol, összesen 6,6 milliárd euró értékben. Magyarország továbbra is blokkolhatja az orosz vagyon zárolásáról szóló uniós szankciókat, amelyek megújítására szeptember közepén kerül sor. Brüsszel hasonló megállapodást ajánlott Magyarországnak, mint amit a NATO kötött, de a magyar kormány elutasította. A kormány nem kívánt nyilatkozni.