Vagyonokat tehetnek zsebre a búcsúzó magyar EP-képviselők: ketten luxusnyugdíjra is jogosultak

Mai árfolyamon számolva legalább 25 millió forintot kaphatnak azok a magyar EP-képviselők, akik a következő ciklustól nem lesznek tagjai a testületnek. Távozik többek között az első jelnyelven kommunikáló képviselő, Kósa Ádám is, aki 2009 óta van kint Brüsszelben, így 155 655 eurónyi búcsúpénzt kaphat, ami kb. 61,5 millió forintot jelent. Ráadásul 63 éves koruk felett a volt képviselők nyugdíjat is kapnak, erre a távozó magyarok közül Trócsányi László és Ara-Kovács Attila már most jogosult, ők havi 720 ezer forintos nyugdíjat kaphatnak Brüsszelből.

Szép búcsúpénzt tehetnek zsebre azok a magyar képviselők, akik a következő ciklustól már nem lesznek tagjai az Európai Parlamentnek. A 24.hu összesítése szerint az a főszabály, hogy az EP-képviselők minden hivatalban töltött évük után egy havi tiszteletdíjra jogosultak, amit átmeneti ellátás címen kapnak meg, viszont legalább hat hónapnyi illetményre jogosult minden képviselő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Így akik csak öt évet töltöttek kint Brüsszelben, ők is fél évi fizetést kapnak lelépési pénzként: jelenleg havonta 10 377 euró a képviselői tiszteletdíj (mostani árfolyamon több mint 4,1 millió forint), azaz a leköszönő politikusok 62 262 eurót, majdnem 25 millió forintot kapnak. Ez a pénz hét távozó magyar képviselőnek jár: Hidvéghi Balázs (Fidesz),

Trócsányi László volt igazságügyi miniszter (Fidesz),

Tóth Edina (Fidesz),

Rónai Sándor (DK),

Ara-Kovács Attila (DK),

Cseh Katalin (Momentum),

Donáth Anna (Momentum),

és Gyöngyösi Márton (Jobbik). Járóka Lívia is távozik az ep-ből, ő 2004 és 2014 között már ült Brüsszelben, akkor 10 havi fizetésének megfelelő végkielégítést kaphatott, majd 2017-ben, Pelczné Gáll Ildikó lemondása után lett ismét tagja a testületnek - ő most 7 havi pénzt tehet zsebre, ami majdnem 30 millió forintot jelent. Távozik Kósa Ádám, az első jelnyelven kommunikáló EP-képviselő is, ő 2009 óta volt kint Brüsszelben, így 155 655 eurónyi búcsúpénzt kaphat, ami kb. 61,5 millió forintot jelent. Ráadásul a volt képviselők 63 éves koruktól európai nyugdíjra is jogosultak, ami minden teljes év után a havi tiszteletdíj 3,5 százaléka. Trócsányi László és Ara-Kovács Attila erre is jogosultak lesznek, így nekik havi 1816 eurós (kb. 720 ezer forintos) nyugdíjat is folyósítanak majd.

Címlapkép: Getty Images

