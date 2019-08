Történelmi mélyponton a forint: mutatjuk, hogy érinti ez a magyar családokat

Soha nem volt még ennyire gyenge a fizetőeszköz, a mai napon 331 forintot kellett adni egy euróért. Rossz hír ez az utazóknak és azoknak, akik bármit külföldről szeretnének vásárolni, illetve azoknak is, akiknek meglévő devizahitelük van. A gyenge forint viszont kedvez az exportnak, de a bizonytalanság, amit az előre megjósolhatatlan árfolyam okoz, szinte mindenkinek csak rosszat tesz.

A devizahitelesek ismét rosszul járnak



A devizahitelesek törlesztőrészlete a az árfolyam függvényében azonnal változik. Ez azt jelenti, hogy forintban magasabb törlesztőt kell fizetniük azoknak, akiknek euró hitele van. A frankhitelesek is hasonló cipőben járnak, hiszen a forint jelenleg minden nagyobb devizához képest zuhan. Sokan nem tudják, de még mindig nagy állomány van kihelyezve.

A külföldre utazók sem járnak jól.

A repülőjegyek árára szinte azonnal lehet hatása a forint gyengülésének, de a saját szervezésben történő utazás is drágább lehet. Az utazási irodák jó előre megkötik szerződéseiket és a gyakorlatban az ilyen ajánlatok esetén csak később jelentkezik a gyenge forint hatása. Költőpénzből viszont szinte biztos, hogy többet kell vinnünk, és a külföldi tankolás is elengedhetetlenül drágább lesz.

A külföldi webshopról rendelők is rosszul járnak



A külföldről importált áruk is drágábba lehetnek, de a nemzetközi internetboltok polcairól sem éri már meg annyira válogatni. Az a kevés áru, amit 100 százalékban Magyarországon termelnek, megúszhatja az árváltozást még hosszabb ideig gyenge forint mellett is. Bár kevés ilyen magyar termék van, hiszen a gyártáshoz szükséges eszközök, csomagolóanyagok vagy számítástechnikai eszközök közül valami szinte biztosan külföldről származik.

Az exportőrök nyernek rajta



Persze jól járhatnak, versenyelőnyre tehetnek szert azok a cégek és vállalkozások is, akik külföldre szállítanak elsősorban, hiszen a külföldiek ugyanannyi euróval több terméket vásárolhatnak forintban. Azok sem panaszkodhatnak, akik külföldön dolgoznak és ezért nem forintban kapják a fizetésüket. Ők most többet költhetnek a hazai szupermarketekben.

Az inflációba begyűrűzhet



Hagyományosan el szokott ilyenkor indulni a határ menti forgalom is. Több szlovák vagy osztrák rendezheti itt a hétvégi nagybevásárlást, ha megfelelő mértékben gyengül a forint. Ez persze csak átmeneti hatás, és a határmenti boltok is csak addig élvezheti ennek az előnyét, amíg a már említett árdrágító hatás nem gyűrűzik be végleg a boltok polcaira is.