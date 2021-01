Most éri meg nyaralót venni: rég nem voltak ilyen alacsonyan az árak?

A Balaton partján az elmúlt évben a négyzetméterárak az egekbe emelkedtek, a vízparti telkeket nagyítóval kell keresni és a készpénzes fizetések aranykora köszöntött be. Azonban még így is lehet találni olcsóbb ingatlanokat a magyar tenger partján. Mutatjuk, hol.

Nem csak a turizmus, hanem az ingatlanpiaci mozgás is láthatóan áttevődött a magyar tengerre. Nem véletlen, hogy a Balatonnál ma szó szerint minden kategóriában (telek, lakás, ház, családi ház, nyaraló) eladhatóak az ingatlanok. A HelloVidék három Balaton parti ingatlanirodát, a Lido Home-ot, az Otthon Centrumot és a City Cartell-t kérdezte az általuk tapasztalt tendenciákról az ingatlanpiacon. A szakemberek elárulták azt is, hogy hol lehet most jóval olcsóbban ingatlant vásárolni.

Úgy látom, hogy az emberek azt feltételezik, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet kihat a jövőre is. Sokan abban gondolkodnak, hogy ha nem lehet elhagyni az országot, akkor a Balatonnál legalább lesz lehetőségük nyaralni, de az ingatlan kiadása is jó üzletnek tűnik. Ez a jelenség generált egyfajta újabb árnövekedést, pedig az elemzők korábban még azt prognosztizálták, hogy idén csökkenni fognak az árak a magyar tengernél

- mondta a HelloVidék kérdésére Harmat Zsuzsa, aki azt is hozzátette: a vízparti lakásoknál a leginkább erőteljes az áremelkedés. Siófokon például 1,4-1,5 millió forintos lett a négyzetméterár és tovább emelkedik. A korábbi évek tendenciája is megfordult:

Siófok drágább lett, mint Balatonfüred.

Ahogy azt a szakember elárulta, miközben csökkent a kínálat, ez a jelenség tovább húzta felfelé az árakat. Ráadásul egyre kevesebb telek is van, ahová új beruházások épülhetnének a Balatonnál. A közvetlen Balaton parti telek- és házárak ezért a csillagos égig emelkedtek: telket 200 millió alatt ne keressen senki, de azt is "úgy kell összevadászni". A telekárak csupán a belső településeken, például Lengyeltótiban vagy Ságváron stagnálnak, ahol egy terület ma körülbelül 10 millió forintba kerül. De akad más területspecifikus jelenség is, ahol aktuálisan jóval olcsóbban lehet ingatlant vásárolni.

Címlapkép: Getty Images