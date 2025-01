Így vehetsz fillérekért márkás ruhákat az Auchanban: ebben az áruházban csaphatsz le rájuk

Talán csak kevesen tudják, hogy az Auchan rendelkezik egy külön outlet résszel, ahol a hétköznapi fogyasztási cikkek mellett a legnagyobb világmárkák utolsó darabjait is megvásárolhatjuk.

Sokan talán nem is tudják, hogy az Auchan külön outlet résszel is rendelkezik - minderre egyébként egy Tiktok videóban hívták fel a figyelmet. Mindez annyit jelent, hogy néhány világmárkának az utolsó darabjait ott helyben, a hétköznapi bevásárlás intézése közben is megvásárolhatjuk.

Az említett videóból az is kiderül, hogy számos márka megtalálható az áruházban:

Mi ezt most fedeztük fel nemrég, vásárlás közben szúrtam ki egy Kelvin Klein pólót, és nem értettem, hogy kerül oda. Aztán elkezdtem tovább nézelődni, és akkor láttam, hogy nagyon sok márka található még.

Az outlet létnek persze van hátránya is, nevezetesen, hogy bizonyos termékből csak egy-egy darab van, míg másból szinte az összes méret megtalálható. A videóban az is elhangzik, hogy a világmárkák mellett a fast fashion termékek is megtalálhatók az áruházban.

Fontos még hangsúlyozni, hogy a videó a budaörsi áruházban készült, így egyáltalán nem biztos, hogy az áruházlánc mindegyik egysége tartalmaz külön outlet szekciót.Ez egyébként a videóban is elhangzik:

Nem tudom, hogy minden üzletükben van-e [outlet rész], ez a budaörsi volt.