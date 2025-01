Gigaakciót robbantottak a magyar boltok január elején: mindenki ezekért a termékekért áll sorba

Új év, új én - ki ne fogadta volna már meg ezt legalább egyszer? Az életmódváltás - vagy legalábbis a próbája - rengeteg magyarnak indul el minden januárban, de ehhez most az áruházak akciói is hatalmas segítséget igyekeznek nyújtani.

Január eleje sok embernek a fogadalomtételek időszaka, és a fogadalmak maguk is ezefélék lehetnek. Van, aki az alkohol vagy a dohányzás visszaszorítását, vagy akár teljes abbahagyását fogadják meg, mások az egészségükre szeretnének jobban figyelni. Ez utóbbi fogadalomkörbe pedig a legtöbb esetben az is beletartozik, hogy az illető a mozgással töltött órák gyarapítását is felveszi az éves listájára.

Az üzletek természetesen reagáltak is erre a szokásosan januárban megnövekedett igényre, és jól látszik a friss akciós kiadványaikból, hogy egyre jobb és több terméket akcióznak le ilyenkor, hogy az egészséges életmód, a sportra való rá-, vagy éppen visszaszokás lehetőleg azzal induljon, hogy az ebben segítő termékeket náluk vásárolják meg a magyarok. Lássuk, hogy január második hetében milyen leárazásokba futhatunk bele a mozgás, illetve az egészséges életmód témakörében!

Mi kell leginkább a futáshoz? Egy jó cipő

Talán a legegyszerűbb, ha mindenek előtt a sportboltok akciós újságjaiban nézünk körül. A Hervis az év elejét komoly akcióval indítja már a futócipők terén is - elvégre a futás a legtöbb fogadalomtevőnek előkelő helyen van a listáján.

A Joma márka Vitaly futócipője komoly leárazást kapott, 13 ezer helyett most 9 995 forintért vihetjük. Ez pedig csak a férfi futócipőt jelenti, a hölgyek is találhatnak jó akciót: példának okáért a Casics márka egyik modellje 27 995 forint - ezt az árat harmincnégyről vágták vissza. Ha tehát új cipőket látsz a teremben vagy a rekortánon, tudni fogod, hogy sokan éltek az akciókkal.

Az Intersport nem csak a futócipőkben, hanem más sportruhában is nagyot durrant: a hölgyek most mindössze 9 ezer forintért vehetnek aláöltöző szettet, ami a csípős januári időben felbecsülhetetlen segítség a kültéri futáshoz. De nem kerül sokkal többe a férfiaknak gyártott szett sem: ez 9 995 forintba kerül az Intersportnál, szóval a cipőn kívül ezen is sokat spórolhatunk.

Súlyzó, fitnesslabda remek áron

Nem meglepő módon persze nem csak a sportáruházak segítenek a fogadalmak betartásában és a szükséges eszközök beszerzésében. A PENNY - mondjuk így, erősen eltérve a profiljától - még súlyzószettet is kínál 5 999 forintos áron, de ugyanígy náluk vehetünk fitness labdát (1 999 Ft) és ha úgy érezzük, hogy besavasodtunk az edzéstől, akkor masszázspisztoly-készlet is van (7 999 Ft).

Ha edzés közben nem csak vizet innánk a folyadékpótláshoz, akkor a Sparnál szerezhetünk be izotóniás italt (429 Ft), és jó hír, hogy ebből teljesen cukormentes, zero változat is elérhető. Ha pedig már az egészséges étkezést is "elkezdjük", akkor az Aldinál most 14 százalékos leértékelés után mindössze 519 forintért vehetünk light majonézt. Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy számos bolt külön is kínálja vegán, bio, laktóz-, illetve gluténmentes ételeit is, ami az érzékenységgel élők mellett az étkezésükre más miatt is odafigyelők számára lehet hatalmas segítség.