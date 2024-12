Még mindig nem tudod, mit ajándékozz? Ezt rendelik most a legtöbben: tudhatnak valamit

December első két hetében az egyik hazai online piactérről megrendelt termékek több mint 70 százalékát a különleges kedvezményeket és ingyenes kiszállítást kínáló előfizetéssel vásárolták meg. LEGO, porszívó, TV, UGG-csizma, műfenyő: néhány példa a leggyakoribb karácsony előtti keresőkifejezések közül. Tavalyhoz képest nőtt az áruhiteles vásárlások részaránya: legtöbben okostelefont, tévét, mosó- és szárítógépet, játékkonzolt rendeltek részletfizetéssel.

Már csak egy hét van karácsonyig, az eMAG-on a 180-220 centiméteres, talppal együtt kínált műfenyők a népszerűek, maga a műfenyő pedig benne van a harminc leggyakoribb keresésben az online piactéren. A karácsonyi fényfüzérek közül a melegfehér és hidegfehér fényűeket rendelik a legtöbben, az ünnepi dekorációk közül pedig a csillag, a Mikulás és a skandináv manó után némileg lemaradva a Grincs a legnagyobb számban megrendelt motívum.

Karácsony előtt ezeket a termékeket rendelik a legtöbben az eMAG-on:

Mosó- és tisztítószerek Ünnepi dekorációk Elektronikus játékok és társasjátékok Mobiltelefon-kiegészítők Építőjátékok Számítógépes perifériák Szőnyegek és lakástextíliák Fejhallgatók Szépségápolás és higiénia Konyhai edények

Ezek lehetnek a 2024-es karácsony slágerajándékai

Az online piactér karácsony előtti forgalmi adatai alapján idén sokan kaphatnak ajándékba elektromos fogkefét (ezek közül az Oral-B és a Philips típusok a legkeresettebbek), illetve vezeték nélküli fülhallgatót - utóbbiak közül a JBL, az Apple és a Xiaomi termékeire érkezik a legtöbb rendelés.

Nem csupán a játékok között, de önálló kategóriaként is az egyik legnépszerűbb idén a LEGO, amely karácsony előtt a legtöbb keresést is kapta az online piactéren. Főként a komplexebb, akár nagyobb gyerekek vagy felnőttek számára is kihívást jelentő készleteket (dekorációnak is alkalmas híres épületek, kirakható virágok, autómodellek) rendelték a legtöbben. Sokan választanak plüssfigurákat is, idén a kapibara (vízidisznó) mellett Bluey és Bingo, a két rajzfilmkutya a legnépszerűbb.

December első két hetében az eMAG-tól megrendelt termékek több mint 70 százalékát rendelték Genius-kedvezménnyel. A 4990 forintos éves díjú szolgáltatást aktiválók a 3990 forintos kosárérték elérése esetén ingyenesen vehetik át csomagautomatában a speciális logóval megjelölt termékeket, 8990 forintos vásárlási érték felett pedig ingyenes házhoz szállítást vehetnek igénybe, valamint speciális, csak tagoknak elérhető kedvezmények is rendelkezésükre állnak.

Mamuszcsizma, okoseszközök és arab illatvilág a fókuszban

A nem műszaki kategóriák közül karácsony előtt a női csizmák eladásai emelkednek ki jelentősen az online piactéren: a legnépszerűbb termékek az extra meleg, “mamuszcsizmák”, amelyek gyártója, az UGG a top 25 keresések között van. Slágerkategóriának számítanak a parfümök a keresések és a megrendelések száma alapján is: a keleties, fűszeres illatvilágú termékeket keresik a legtöbben. A top 10 parfüm 40 százaléka férfiaknak tervezett illat, míg a női és uniszex parfümök aránya 30-30 százalék.

Idén karácsony előtt a mobiltelefon sokak által rendelt termék az online plázában: a top 20-as listán csupán egyetlen hagyományos készülék (Nokia 105) található, a többi szereplő mind okostelefon: főként középkategóriás Samsung, Xiaomi és Motorola készülékek, illetve az iPhone egyik alapmodellje.

Fitneszpántokból és okosórákra érkezik a tizedik legnagyobb számú keresés: ezek közül az ünnepek előtt a Xiaomi, a Samsung, a Garmin és az AOVO darabjai a legkelendőbbek. A tévék közül a top 20 legjobban fogyó modell között van ugyan néhány hagyományos készülék, a többség okostelevízió, hatvan százalékuk 40 hüvelyk feletti képernyőmérettel bír.

Air fryer és álló porszívó, a háztartás új sztárjai

A porszívók idén karácsonykor a top 5 keresések közt vannak, az eladásai számok alapján az akkumulátoros álló porszívók a legnépszerűbbek közülük: a legjobban fogyó húsz takarítógép fele ezek közül kerül ki - míg a hagyományos porszívók az eladott darabszám negyedét, a vizes- és robotporszívók pedig a top típusok 10-10 százalékát teszik ki.

Azt, hogy az air fryer 2024-ben mennyire keresett, az is érzékelteti, hogy az eMAG-nál karácsony előtt a húsz legnagyobb darabszámban megrendelt elektromos sütőből 19 volt air fryer, és csupán egy hagyományos olajsütő.

Telefont, de akár autógumit is rendelnek áruhitelre

2024. november eleje és december közepe között mintegy két és félszeresére nőtt az áruhiteles rendelések részaránya az eMAG-on 2023 azonos időszakához képest. A vásárlók közül ebben az időszakban a legtöbb áruhiteles rendelés okostelefonokra, tévékre, mosó- és szárítógépekre, játékkonzolokra és okosórákra vonatkozott.

Ugyanakkor a top 20 részletre vásárolt termékkategória között többek közt laptopok, hűtőgépek, kávégépek, de még autógumik is megtalálhatók. Ez nem meglepő, hiszen ezen a platformon nem egy-egy konkrét termékre, hanem a vásárló teljes online kosarára lehet áruhitelt igényelni.