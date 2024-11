Óriási meglepetés: ez lett az Év Szaloncukra 2024-ben, mindenki vadászni fog rá a boltokban

A 2024-es „Az Év Szaloncukra” díjat a Stühmer Körtezselés-muskotályos, a Gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés és a Sulyán Cukrászda Mogyoróvajas-chips-es szaloncukrai nyerték. A díjátadón képet kaphattunk az ágazat helyzetéről is, így megtudhattuk, hogy a szaloncukor ára tovább emelkedtek idén: a középkategória 5500–7000, a prémium 13 000–16 500 forint között mozog. A cukor és a csomagolóanyagok drasztikus áremelkedése miatt a termékek további drágulása várható. A retró ízek és növényi alternatívák mellett egyre többen választják az otthoni elkészítést is.

Megtudhattuk, hogy idén mely szaloncukor ízek a hazai kedvencek „Az Év Szaloncukra” elnevezésű csütörtök délelőtt tartott díjátadón.

A díjátadó előtt az ágazat helyzetébe pillanthattunk bele. Mint ismeretes, aa kakaó világpiaci ára megemelkedett és úgy tűnik erre az árszintre kell berendezkednünk. Emellett az egyéb alapanyagok árai is drasztikusan nőtt az elmúlt egy évben. A csokoládé ára 10 százalékot, a cukoré 50 százalékot nőtt. Ez hosszú távon a termékek további emelkedéséhez fog vezetni. Ahogy az energiahordozók esetében is nagy a hullámzás

Egy mennyiségben csökkenő piacon vagyunk, de az értéke ennek ellenére emelkedő. Jelenleg a közép kategóriás szaloncukor ára 5500 -7000 forint, a prémium ára 13 000-16 500 forint között mozog.

– mondta el a tájékoztatón Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke.

Emellett kitért az egyéb költségekre is: a munkabér költsége 12,5 százalékot nőtt, a logisztika, a fuvarozás 18 százalékkal, a csomagolóanyagok 50-70 százalékkal magasabbak idén. Emellett a forint gyengülése is hatással van az import alapanyagokra - sorolta az elnök.

Mint megtudtuk, karácsonykor nagyjából 3-3,5 tonna szaloncukrot értékesítenek a kereskedők, ami nagyjából 20 milliárd forintos árbevételt jelent.

2024 a turbó ízek éve lett a szaloncukornál: megjelentek a retró üdítőital ízek, az édes-citrusos kombinációk, az intenzív gyümölcsös ízek, a multi textúrájú termékek, valamint a növényi alternatívák, a tej vagy éppen a kakaó helyett.

A minőség továbbra is fontos, a mennyiségek csökkennek, ugyanakkor előre törnek a saját márkás termékek. Továbbra is nagy az igény a kisebb kiszerelésekre Sánta Sándor szerint, és a bite size-ra is. Emellett sokan már otthon készítik el a szaloncukrot: gondoljunk csak a dubai csokoládé diadalútjára.

Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a Kiváló Minőségű Élelmiszer KMÉ védjegyrendszerről beszélt ezek után. Mint kifejtette, ennek a célja a biztonságosság és az ellenőrzött minőség, hogy a fogyasztónak ezáltal többet jelentsen az adott termék.

2018 óta létezik a védjegy, egy lakossági felmérés előzte meg a bevezetését. Ma már egyre többen ismerik, és tudják, hogy olyan termék nyerheti el a védjegyet, amely előállításának helyszínén, az üzemben volt Nébih audit, azaz valóban ellenőrzött termékről van szó. Mint Felkai Beáta ismertette, hamarosan indul a marketingkampány, melyhez influenszerek is csatlakoznak. A pályázható termékkörök száma 2024-ben már 58, a szaloncukor is az idei évben került be, és nyáron hungarikummá minősítették.

Az év szaloncukra

Ezek után bejelentették Az Év Szaloncukor díja helyezettjeit:

Stühmer Kft.: Körtezselés-muskotályos szaloncukor Gyulai Kézműves Cukrászda: Bailey's kávés szaloncukor A Sulyán Cukrászda: Mogyoróvajas chips-es szaloncukor

Az első helyezett termékről megtudhattuk, hogy ez egy összetett termékről van szó: van benne egy körtezselé, ami egy 100 százalékos gyümölcsléből készül, illetve egy muskotályos pezsgőkrém, amit karamellizált fehércsokoládé burkol.