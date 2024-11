Brutál áremelkedés a boltokban: hónapról hónapra nő ennek az alapélelmiszernek az ára

A tej és tejtermékek ára hónapról hónapra nő, amit a vásárlók már érezhetnek. A nyers tej felvásárlási ára októberben 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, a trappista sajt pedig egyetlen hónap alatt 6 százalékkal drágult. Eközben a tejtermékek fogyasztása némileg emelkedett, de az árnövekedés folytatódhat, amit az exportárak rekordmagassága is jelez.

Az elmúlt hónapokban tovább emelkedtek a tej és a tejtermékek felvásárlási és fogyasztói árai, amelyek már a mindennapi vásárlások során is jól érzékelhetők. Októberben a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 182,86 forint volt, ami nemcsak a szeptemberi értéknél 5,6 százalékkal magasabb, hanem a tavaly októberit is 17 százalékkal meghaladta. Az árak emelkedése a tejtermékek esetében is jelentős: például a trappista sajt egyetlen hónap alatt 6 százalékkal drágult, és az őszi hónapokban további áremelkedés is várható.

Az árak növekedésének hátterében több tényező áll. A hazai felvásárlási árak augusztustól kezdve egyre meredekebben emelkednek, miközben az exportárak is rekordszintre értek, kilogrammonként 226,6 forintra nőve. Ez az összeg nemcsak a belföldi áraknál 24 százalékkal magasabb, hanem az egy évvel korábbi exportárat is 30 százalékkal meghaladja. Bár az exportált tej mennyisége az októberi adatok szerint 8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, az idei év első tíz hónapjában még mindig 5 százalékos növekedést mutatott - írja a vg.hu.

Az Európai Unió tejpiaci trendjei is hasonló irányba mutatnak. Az EU27 felvásárlási átlagára az év eleji stabilitás után júliustól kezdve nőtt, és októberre már 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az azonnali (spot) tejárak esetében ugyan az emelkedés üteme októberben megtorpant, de még így is jelentős, a teljes tej spotára 26, a fölözött tejé pedig 12 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor.

A tejtermékek hazai feldolgozóktól származó belföldi értékesítése szintén növekedett, különösen a friss tej, az UHT-tej, a natúr joghurt és a trappista sajt esetében. Ugyanakkor a 2022-es adatokhoz viszonyítva még mindig elmaradás tapasztalható több termékkategóriában. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a feldolgozói átadási árak az összes terméknél magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, a legjelentősebb drágulás a vaj esetében történt.

A fogyasztói árak az őszi hónapokban további emelkedést mutattak. Októberben a trappista sajt ára például 6, a tejfölé 5 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. A gyümölcsjoghurt az egyetlen kivétel, amelynek ára csökkent, minden más tejtermék ára meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Bár a 2023. januári csúcsárakhoz képest még mindig alacsonyabbak az árak, az áremelkedés hatása egyre inkább érezhető a háztartások költségvetésében.

A tejtermékek iránti kereslet azonban – az áremelkedések ellenére – nem csökkent jelentősen. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elemzése szerint bizonyos termékek fogyasztása nőtt, ami a tejpiaci árak hosszú távú stabilizálódásához is hozzájárulhat. Az ágazat szereplői azonban továbbra is komoly kihívásokkal néznek szembe a költségek növekedése és az uniós árverseny miatt.