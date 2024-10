Nagyot változik a Penny nyitvatartása: erre számíthatnak a magyar vásárlók

A PENNY magyarországi üzletei október 23-án, szerdán zárva tartanak, ugyanakkor a hét többi napján a megszokott nyitvatartási időben és választékkal várják a vásárlókat.

Az országszerte 236 PENNY üzletben elérhető kínálatban mindig megtalálhatóak a minőségi és pénztárcabarát árakon kapható sajátmárkás- és szezonális slágertermékek is. Az üzletlánc őszi ajánlataival a halloweenre készülőknek is kedvez, ugyanis valamennyi egységben be tudják szerezni az összejövetelekhez szükséges finomságokat, mint például tematikus édességeket, illetve az ünnepi hangulathoz elengedhetetlen kültéri és beltéri dekorációkat is. A PENNY hétről-hétre frissülő akciókkal és hűségajánlatokkal is készül vásárlóinak, akik most az applikációban elérhető „Pörgess és nyerj” játékon naponta 250.000 nyereményért indulhatnak.

A nemzeti ünnepnap alkalmával október 23-án a boltok országszerte zárva tartanak, azonban a hét többi részében változatlan nyitvatartási időben látogathatóak az üzletek. Így alakul országszerte a PENNY üzletek nyitvatartása:

Október 21-én, hétfőn és 22-én, kedden a szokásos nyitvatartás szerint üzemelnek,

Október 23-án, szerdán zárva tartanak,

Október 24. és 27. között a megszokott nyitvatartási rendben várják a vásárlókat.

