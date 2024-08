Magyarország, 2024: egyre több szülő csak hitelből tudja megoldani az iskolakezdést

A hitelfelvevők hatvan százaléka már június és július során gondoskodik az iskolakezdéshez szükséges összegről, erre utal, hogy az említett időszakban folyamatosan nőtt az iskolakezdés anyagi nehézségeire hivatkozó hiteligénylések száma, ugyanakkor tavalyhoz képest kismértékben csökkent azoknak a száma, akik hitelből is finanszírozzák az iskolakezdést. Az egyik pénzügyi szolgáltató saját adatai szerint az érintett családok 50 ezer és 150 ezer forint közötti kölcsönt vesznek fel és a legtöbben a tanszerek beszerzését finanszírozzák belőle.

A Provident Pénzügyi Zrt. tanácsadóinak tapasztalata szerint a családok már jó előre gondolnak rá és lényegében az előző tanév lezárását követően elkezdik tervezni az őszi tanévnyitással kapcsolatos teendőket. A szülők szerint a megfelelő tanszerek és segédeszközök beszerzése szinte minden családban olyan komoly anyagi kiadással jár, amellyel érdemes tudatosan tervezni.

A pénzügyi szolgáltató tanácsadóinak több, mint hatvan százaléka már júniusban és júliusban tapasztalta, hogy elkezdték az iskolakezdés miatti kölcsönigényléseket benyújtani, ugyanakkor ezek száma az egy évvel ezelőttihez képest csökkent: júniusban 2,5, júliusban pedig 11,3 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly.

Az adatok szerint elsősorban a kelet-magyarországi régióban és Budapesten lévő tanácsadók számoltak be arról, hogy az iskolakezdés miatt megemelkedett a hitelkérelmek száma, de több dél- és nyugat-magyarországi kisvárosokban is hasonló trendekről számoltak be.

Az iskolatáska, illetve egyéb, az iskolához kapcsolódó, nagyobb kiadást jelentő eszközök (például tolltartó, számológép, egyéb felszerelések) beszerzése okozza a legnagyobb kihívást az érintett szülők hetven százalékának, erről számoltak be a Provident tanácsadói. Hasonlóan komoly anyagi ráfordításnak élik meg a szükséges ruházat beszerzését, a válaszadók 64 százaléka jelölte meg ezt a tételt megterhelőnek.

A kisebb, mindennapi tanszerek (füzetek, tollak, ceruzák) beszerzése a válaszadók 50 százalékának okoz anyagi nehézséget, míg a sportszerek megvételét 15 százalék érezte nagy kiadásnak. Bár számuk alacsony, de 8 százalék az osztálypénz befizetését is nehezen tudja megoldani.

Az iskolakezdéssel kapcsolatos költségek fedezésére a hitelfelvevők 45 százaléka 100 és 150 ezer forint közötti összeget vesz fel, de hasonló arányban (44 százalék) vannak azok is, akik 50 és 100 ezer forint közötti kölcsönt igényeltek. A válaszadók 9 százalékának az iskolakezdéshez pedig 150 és 200 ezer forint közötti hitelre van szüksége a felmérés eredményei szerint.