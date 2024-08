Változik a családi pótlék utalása: itt vannak a dátumok, erről minden szülőnek tudnia kell

A KSH friss adatai szerint 2023-ban a családi pótlék egy családra jutó havi átlagos összege 23 759 forint volt, ami mindössze 10 forinttal marad el a 2022-es összegtől. Az adatok azt mutatják, hogy a támogatás évről évre szinte változatlan, hiszen 2021-ben 23 753 forint, 2020-ban pedig 23 676 forint volt. A családi pótlék összege másfél évtizede nem változott érdemben, az utolsó jelentős emelés 2006-ban történt. Az összeg stagnálása mellett a támogatásban részesülők száma is lassú csökkenést mutat. Sokak számára fontos információ, hogy augusztusban változni fog a családi pótlék utalásának rendje.

A családi pótlék egy családra jutó havi átlagos összege 23 759 forint volt 2023-ban, ami pontosan 10 forinttal kevesebb, mint a 2022-es összeg – derül ki a KSH friss adataiból. Ahogy az is igen látványos az adatokból, hogy az összeget tekintve évről-évre nincsen nagy különbség, szinte forintra pontosan megegyezik a korábbi évekkel: a támogatás átlagos összege 2021- ben például 23 753, 2020-ban pedig 23 676 forint volt.

A támogatási forma egy családra jutó havi átlagos összege másfél évtizede nem változott érdemben, az 2007 óta 23-24 ezer forint körül mozog. Az utolsó jelentős változás 2006-ban történt: ekkor az előző, 2005-ös év 12 596 forintjáról emelkedett 21 637 forintra a családi pótlék összege.

A családi pótlék egy családra jutó havi átlagos összegén felül a KSH minden évre leközli azt is, hogy havonta átlagosan hány család és azon belül hány gyerek részesült családi pótlékban. A friss adataiból az is kiderül, hogy 2023-ban az összeg stagnálása mellett a családi pótlékban részesülők havi átlagos száma is stagnált, legalábbis a 2022-es és 2021-es évekhez viszonyítva. A tavalyi évben még havonta átlagosan 1 069 578 család részesült a családi pótlékból, ami átlagosan havi 1 749 356 részesülő gyereket jelentett, ez idénre 1 735 891 gyerekre és 1 059 620 családra csökkent. Egyébként a 2 évvel ez előtti adatokhoz viszonyítva sincsen jelentős eltérés, 2021-ben a részesülő családok havi átlagos száma 1 071 712 volt, ami átlagosan 1 749 432 gyereket jelentett havonta.

Azonaban szembetűnő, hogy összességében egy lassú, de csökkenő tendencia mutatkozik a részesülők számában is.

A következő ábrán is jól kivehető , hogy hosszabb távon is csökkenés figyelhető meg ezen a téren: például 2005-ben még havonta átlagosan 1 264 529 család részesült a családi pótlékból, ami 2 067 010 gyereket jelentett.

Az augusztus-szeptember mindig trükkös

A családi pótlékot rendszerint a hónap legelső napjaiban, 1-je és 3-a között szokták jóváírni az arra jogosultak bankszámláin. Augusztusban azonban a szeptemberi iskolakezdés miatt változik az utalás rendje: a júliusi családi pótlékot az általános szabálynak megfelelően augusztus 2-án pénteken írták jóvá a jogosultak bankszámláin, míg az augusztusit egy héttel korábban, szeptember eleje helyett már augusztus 23-án pénteken.

Fontos kiemelni, hogy bár a családi pótlékra jogosultak kétszer kapnak utalást augusztusban, ez nem azt jelenti, hogy a nyár utolsó hónapjában dupla családi pótlék járna, hanem csupán azt, hogy az augusztusra járó támogatáshoz kicsit korábban jutnak hozzá. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a rá következő, szeptemberi családi pótlékra majd bő egy hónapot kell várniuk a magyar családoknak, az ugyanis már újra az általános szabálynak megfelelően, tehát október 2-án szerdán kerül majd jóváírásra.

Tehát az idei évben még hátralévő utalási napok:

Családi pótlék utalás 2024 augusztus: 2024. augusztus 23. (péntek)

Családi pótlék utalás 2024 szeptember: 2024. október 2. (szerda)

Családi pótlék utalás 2024 október: 2024. november 5. (kedd)

Családi pótlék utalás 2024 november: 2024. december 3. (kedd)

Családi pótlék utalás 2024 december: 2025. január 3. (péntek)

A családi pótlék utalás 2024 jóváírása rendszerint 1 munkanapot vesz igénybe. Azok a családok, akik családi pótlék utalás helyett a családi pótlék postai kifizetését kérik, mindenképpen számoljanak azzal, hogy a postai kifizetések ügyintézési ideje az utalás időpontján felül még 1-4 napot igénybe vehet.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyar Államkincstár családi pótlék utalás 2024: mikor lesz családi pótlék utalás 2024-ben? Családi pótlék utalás 2024: családi pótlék utalás mikor lesz, mikor van családi pótlék utalás 2024 hónapjaiban? Íme, a magyar államkincstár családi pótlék utalás 2024 dátumok!

Családi pótlék utalás 2024: Mennyi a családi pótlék összege, kinek jár?

A családi pótlék utalás feltétele, hogy a gyermeket, akire a családi pótlék juttatását igénybe vesszük, saját háztartásunkban kell nevelni – ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban mindenki jogosult rá, a családi pótlék utalás nem függ a szülő keresetétől. Az igénylő lehet a vér szerinti szülő, a nevelőszülő, a gyám, vagy az a személy, akinél a gyermeket átmenetileg elhelyezték. A kisgyermekek nevelési támogatása azokra vonatkozik, akik bölcsődébe járnak, illetve óvodásokra, míg az iskoláztatási támogatás a tanköteles korba tartozó (általános és középiskolás korú) gyerekeket támogatását célozza.

A 2024 családi pótlék utalás összege a következőképpen alakul: