Nem tudta micsoda értéket lopott: hiába a nagy értékű kincs, alig kaszált rajta valamit

A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz két férfi ellen, akik közül az egyik ellopott egy közel 2 millió forint értékű kerékpárt, míg a másik azt mindössze 10 ezer forintért átvette tőle - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A közlemény szerint egy 27 éves férfi 2023. március 18-ára virradóan a VIII. kerületben az utcán lelakatolt egyedi elektromos kerékpárról levágta a lakatot, és ellopta a járművet, ezután, még aznap megkereste egy ismerősét, akinek a közel 2 millió forint értékű kerékpárt 10 ezer forintért eladta.

A rendőrség azonosította a tolvajt és a rosszhiszemű vevőt, a kerékpárt pedig lefoglalta és visszaadta a sértettnek. A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség a tolvajjal szemben nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, míg a vevővel szemben - az orgazdai magatartása miatt - pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, és mindkettejükkel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A kerületi ügyészség azt is indítványozza, hogy a bíróság rendelje el a tolvaj egy korábbi, felfüggesztett büntetésének végrehajtását, valamint állapítsa meg, hogy a vevő - előéletére figyelemmel - nem bocsátható feltételes szabadságra - áll a közleményben.

Ahogy arról mi is írtunk már Magyarországon továbbra is magas a kerékpárlopások száma, 2023-ban 4 200 esetet regisztráltak, míg 2024 első öt hónapjában már 1 851 lopásról számoltak be. Különösen Budapest érintett, ahol a VIII., XIII., és XI. kerületek számítanak a leginkább veszélyeztetett területeknek. Magas azonban a látencia is, úgyhogy a valós számok ennél még magasabbak. Lehet azonban védekezni a tolvajok ellen: érdemes jó minőségű, drága lakatot vásárolni, de nanojelöléssel is elláthatjuk kerékpárunkat. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag szakértők segítségével járt utána, hányadán is állunk itthon a tolvajokkal, és hogy mik a legjobb praktikák ellenük.