Óriási csomagküldési változás élesedik Magyarországon: ennek sokan fognak örülni

A csomagkezelési preferenciák Európa-szerte tapasztalható átalakulására hazánkban is reagálnak a csomaglogisztikai szolgáltatók. Országszerte bővülő csomagautomata-hálózattal és szolgáltatásaik fejlesztésével kívánják kényelmesebbé tenni a csomagok átvételét és feladását. Ennek jegyében a GLS Hungary 2024. május 27-én új szolgáltatást vezetett be.

A fogyasztói igények elmúlt években tapasztalható változása a csomaglogisztikai szektorra is jelentős hatással van, aminek egyik látványos eredménye az átadópontok számának folyamatos gyarapodása. Európa-szerte egyre több online vásárló részesíti előnyben az átadópontokat a hagyományos házhoz szállítással szemben. Lengyelországban a csomagok fele, Csehországban pedig már a csomagok 70%-a átadópontokon keresztül jut el a címzettekhez. Ebben az átrendeződésben meghatározó szerepe van a csomagautomatáknak, amelyek nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, lehetővé téve, hogy a fogyasztók a saját időbeosztásukhoz igazodva vegyék át és adják fel csomagjaikat.

A GKID piackutató vállalat adatai szerint Magyarországon továbbra is a házhoz szállítás a legnépszerűbb kézbesítési mód, a csomagok 71%-át így kérik a vásárlók. Azonban az átrendeződés a hazai piacon is érzékelhető. A rugalmasság és a kényelem iránti növekvő igényre pedig a szolgáltatók is reagálnak. Hazánkban már több mint 5200 automata található, melyből mintegy 1800-at, vagyis a teljes állomány egyharmadát a GLS üzemelteti. A cég dinamikusan bővíti hálózatát, hogy minél szélesebb kör számára tegye elérhetővé a rugalmas csomaglogisztikai megoldásokat, és folyamatosan fejleszti szolgáltatásait az ügyfelek visszajelzéseire alapozva.

Az ügyfelek iránti elkötelezettség jegyében 2024. május 27-én új szolgáltatást vezetett be a GLS Hungary, amely kifejezetten az online vásárlók kényelmét célozza meg. A szolgáltatás keretében, a GLS erre szerződött partnereinél online vásárolt, esetlegesen nem megfelelő – például mérethibás – termékek visszaküldése könnyebbé válik a GLS Automaták segítségével. A megrendelt terméktől való esetleges elállás esetén a vásárlóknak jelezniük kell csomagvisszaküldési szándékukat a webáruház által megadott felületen, ahol GLS Automatát is választhatnak átadópontként. Az igény leadása után egy csomagszámot kapnak, amellyel elhelyezhetik a visszaküldendő csomagot a GLS Automatában anélkül, hogy címkét kellene nyomtatniuk.

A vásárlóknak 30 nap áll rendelkezésére a szolgáltatás megrendelésétől számítva a csomag automatába való elhelyezéséig. A feladás helyszínét pedig nem szükséges előre kiválasztani, mivel bármelyik Magyarországon található GLS Automatában elhelyezhetik a csomagot, ami még nagyobb rugalmasságot biztosít számukra. A szolgáltatás bevezetéséről minden webáruház egyedileg dönt, így a csomagok visszaküldési lehetőségeivel kapcsolatban az üzletek weboldalán tájékozódhatnak a vásárlók.

Vannak azért bajok is

Ha minden flottul megy, akkor a csomagküldési szolgáltatások nemigen kerülnek a hírekbe, ám amikor galiba van, akkor az nem kicsi. Nemrégiben a Vinted eléggé komolyan megakasztotta a Foxpost működését, kellett egy kis idő, amíg a megnövekedett forgalmat kezelni tudták. Ez az akció rámutatott arra is, hogy adott esetben, különböző csúcsidőszakokban milyen gyenge pontjai lehetnek egy csomagküldési hálózatnak.