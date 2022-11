Horroráron mérik idén a cukrászdák a mákos, diós beglit: még így sem éri meg otthon bajlódni vele?

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

3000 forintról indul idén a minőségi bejglik ára és akár 4500-5000 forint is lehet. Nagynak tűnhet ez a szórás az árszabásban, de a szakértő szerint már a bejgli áránál is megjelenik az a tényező, hogy ki mennyiért kapja a szolgáltatójától az energiát. Bár idén is lehetnek jóval olcsóbb ipari termékek a boltok polcain, általában a minőségük is lényegesen silányabb, a többségük valójában csak „bejglire hasonlító” termék – mondta el a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Erdélyi Balázs.

A szakértő arról is beszélt a VG-nek, hogy az alapanyagárak is a duplájukra emelkedtek. "A jelentősen megnövekedett költségek miatt sajnos a többségnek drasztikusabban kell idén emelni az árakon, ha továbbra is minőségi termékeket és hagyományos technológiával készített bejgliket szeretnének kínálni a vendégeknek" – hangsúlyozta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem feltétlenül megoldás az otthoni sütés sem, hiszen például a diós bejgli tölteléknek valót körülbelül 20 százalékkal drágábban lehet most megvenni, mint tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, míg 2021 októberében 4860 forint volt egy kiló tisztított dió átlagára, addig egy évvel később már 5750 forintot kértek érte.

Tovább drágítja a sütést, hogy mind a tésztához, mind a töltelékhez szükség van vajra vagy margarinra, ezek ára pedig majdhogynem a duplájára nőtt egy év alatt. EZ IS ÉRDEKELHET Igazán hasznos ajándékot adnál 2022-ben? Itt a legjobb, inflációálló meglepetések listája A rekordinfláció 2022-ben rengeteg magyar ünnepét fogja meghatározni, azért gondoljunk arra, hogyan segíthetünk szeretteinknek ajándékainkkal a spórolásban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK