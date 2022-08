Neked is ilyen kártyád van: hamarosan helyen sem lehet így fizetni, bukod a pénzed

Nagyon nagy növekedést produkált mind a SZÉP-kártya-birtokosok, mind pedig az elköltött összeg 2022 első hat hónapjában. A legnépszerűbb béren kívüli juttatást ráadásul júliusig élelmiszerre is lehetett költeni, ami segített a rekordnagyságú költekezés elérésében, mint kiderült, az összegek ötödét élelmiszerre költötték a magyar kártyatulajok. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az élelmiszer-vásárlás után a másik kedvenc, zsebátjárás is a végéhez közeledik, úgyhogy január elsejétől már ez sem lesz elérhető, így akinek SZÉP-kártyája van, az így már nem fog tudni fizetni 2023-tól. Hogy tisztábban lássunk SZÉP-kártya ügyben, megkérdeztük a három kibocsátó bankot a legfontosabb tudnivalókról, és a legfrissebb adatokról.

Immár tizenegy esztendeje, 2011 nyara óta van velünk, része életünknek a Széchenyi Pihenő-, rövid és közismert nevén a SZÉP-kártya. Ez a béren kívüli juttatási forma egységesítette az addig javarészt szétdaraboltan létező szabadidős tevékenységekre költhető juttatási csomagokat: akinek ilyen kártyája van a munkáltatója jóvoltából, és a béren kívüli juttatást erre kéri és kapja, az mehet vele vendéglátóhelyekre, elköltheti kulturális szolgáltatásokra, vagy szálláshelyen is fizethet vele. Nem csoda, hogy a magyarok kedvenc juttatásává lépett elő 2022-re: még az sem tett keresztbe a népszerűségének, hogy két évvel ezelőtt a covid-járvány miatt a szálláshelyek hónapokon át zárva voltak.

A gazdasági helyzet romlása miatt, valamint éppen a gazdaság fellendítésének céljából a magyar kormány idén azt találta ki, hogy év végéig a számlák átjárhatóak, vagyis mindhárom zseben maradt összeget arra költjük, amire akarjuk, egészen december 31-éig. Február és július között pedig egy rendkívül nagy sikerű akció is zajlott: a SZÉP-kártyával ekkor az élelmiszerüzletekben is lehetett fizetni, kivéve akkor, ha alkoholt szerettünk volna venni, és a dohányáru vásárlása sem volt engedélyezett. Ezen intézkedések miatt a SZÉP-kártyákkal történt fizetések száma meredeken megugrott, és mára vitathatatlanul a legnépszerűbb juttatása lett azoknak, akik kapnak ilyet a munkahelyükön. A változások tükrében mi is megkérdeztük a három kibocsátó bankot (MKB, K&H és OTP), mik a legfontosabb tudnivalók erről a kártyáról, mit lehet és mit nem lehet vele kezdeni?

Nem veszik el a pénz

Éveken át hallhattuk és olvashattuk, hogy most éppen ekkora összeget buktak el a tulajdonosok csak azért, mert nem használták fel időben. Mint az MKB Banktól megtudtuk, ennek a rendszernek már a covid eltt vége szakadt, persze azért így is érdemes időben elkölteni a juttatást, mert az összeg csökken, ha nem lépünk.

2019 óta már nem olyan a szabályozás, hogy a kártyabirtokos, ha nem használja fel a juttatást, a juttatás évét követő második május 31-ig, akkor elvész a pénz, az un. fel nem használt pénzeszköz. (2011-2018 között volt úgy, hogy a bent maradt összegeket vissza kellett utalni a munkáltatónak.) 2019-től a lejárt pénzeszközök után havi 3%-os számlavezetési díjat számíthat fel a pénzforgalmi szolgáltató, de az összeg maga már nem vész el, csak havonta 3%-kal csökken. A pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb március 31-ig köteles tájékoztatni a kártyabirtokost arról, hogy az június 1-től kezdve milyen mértékű számlavezetési díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatok alapján a fel nem használt pénzeszköz pontos összegét és az ebből kiszámított számlavezetési díjat is.

- írta kérdésünkre az MKB. Hozzátették azt is, hogy most ráadásul ennek sincs jelentősége: egy 2021-es vészhelyzeti szabályozás felfüggesztette a számlavezetési díj felszámítását. A díjat a veszélyhelyzet végét követő 60. naptól lehet felszámítani, de úgy, hogy erről az érintett kártyabirtokosokat a veszélyhelyzet végét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Elképesztő forgalma volt

A másik kibocsátó bank, a K&H azt írta, csaknem harmadával nőtt a forgalom 2022 első hat hónapjában. Ezt természetesen több tényező is egyszerre elősegítette, többek között az elfogadó helyek bővülése. Hozzájárult az is, hogy februártól júliusig élelmiszert is lehetett vásárolni vele, így minden bizonnyal megdől majd az éves rekord is.

A K&H SZÉP kártya forgalma az első félévben megközelítette a 15 milliárd forintot, ami rekordmértékű 31 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az elfogadóhelyek számának folyamatos bővülése, az élelmiszervásárlás és az alszámlák közötti átjárhatóság is hozzájárult a K&H SZÉP kártya intenzív használatához. Az élelmiszervásárlás öt hónapja alatt a K&H SZÉP kártya forgalma 27 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A költések 26 százalékát - több mint 3 milliárd forintot - fordították erre a célra a kártyabirtokosok

- írta a K&H a Pénzcentrum megkeresésére. Hozzátették azt is, hogy sokkal többet is koltöttek róla, mint amennyi eddig szokásos volt: több, mint a tizedével kevesebb pénz maradt a számlákon, mint eddig.

Az intenzív használatnak köszönhetően a tavaly év végi egyenleghez képest mintegy 12 százalékkal kevesebb pénz volt 2022 első félévének végén a K&H SZÉP kártyákon. Megközelítőleg 9 milliárd forint jelenleg a K&H SZÉP kártyák egyenlege. A SZÉP kártyákon lévő összegek nem tűnnek el, a kártyák kibocsátói azonban díjat terhelhetnek a fel nem használt egyenlegekre. A fel nem használt egyenleg fogalma, valamint a díj nagysága a 76/2018-as Kormányrendeletben került meghatározásra, azonban a veszélyhelyzeti intézkedések miatt a díjterhelés felfüggesztésre került.

Az MKB-s kártyákkal rendelkezők sem tétlenkedtek. A bank válaszában azt írta, hogy náluk is jelentős volt az élelmiszerre elköltött összeg, a kártyabirtokosok a rendelkezésre álló összeg ötödét költötték a mindennapi élelmiszerekre.

2022. I. félévben – az akkor költési rekordnak számító 2021. I. félévhez viszonyítva – az MKB SZÉP Kártyás költések 20%-kal növekedtek. A 2022 február-júniusi MKB SZÉP Kártyás költések 23%-a volt élelmiszer vásárlás..

Nagyon népszerű volt a bolti vásárlás

Hasonló kiugrásról számolt be az OTP, a harmadik kibocsátó is. Kérdéseinkre küldött válaszukban a K&H-hoz hasonló mértékű robbanásról beszéltek, hozzátéve, hogy jól mutatja a bolti vásárlás népszerűségét, hogy a magyarok jelentős összeget költöttek el a SZÉP-kártyákról az élelmiszerüzletekben. Azt pedig szintén észrevették, hogy 2021-ben - még a járvány hatásai miatt - jelentősen alacsonyabb volt a költés ebből a juttatásból.

Az élelmiszervásárlási lehetőség népszerű volt, 2022. február 1. és július 1. között – amíg a lehetőség fennállt – az összes OTP SZÉP kártyás költés 23%-át, mintegy 35 milliárd forintot költöttek kártyabirtokosaink élelmiszerboltokban. 2022 első félévében pedig összesen 168 milliárd forintot költöttek az OTP SZÉP kártyákról, ami az előző év azonos időszakához képest 37%-os növekedést jelentett. Ebben az említett élelmiszervásárlási lehetőség mellett szerepet játszott az is, hogy 2021 elején a járvánnyal összefüggő korlátozások miatt még jelentősen alacsonyabb volt a SZÉP-kártyás költés

- írta az OTP.

Hol fogadják el?

Az elfogadóhelyek listáját pedig mindhárom kibocsátó honlapján megtaláljuk - és nem csak a szálláshelyekre, hanem vendéglátóhelyekre vagy szabadidős programokra vonatkozóan is. A bankok válaszaiból kiderült, hogy

az MKB által kibocsátott SZÉP-kártyával országszerte 35 ezer,

által kibocsátott SZÉP-kártyával országszerte 35 ezer, az OTP -ével 55 ezer,

-ével 55 ezer, a K&H kártyájával pedig 38 ezer helyen lehet fizetni.

Talán még nem késő kihasználni a nyár utolsó napjait egy néhány napos pihenésre, különösen, ha szeretnénk, hogy a SZÉP-kártya is segítsen ebben. Abban mindhárom kibocsátó bank egyetértésben írt nekünk, hogy folyamatosan növekszik mind a kártyabirtokosok, mind pedig az eéfogadóhelyek száma, és az idei várható robbanás után az utóbbiakból is még több lesz. De hova menjünk pihenni, ha még van mit elkölteni a kártyánkról?

A KSH legfrissebb, 2021-es adatai szerint a magyarok leginkább szállodában költötték a juttatást, de népszerűek voltak más típusú szálláshelyek is, egészen az üdülőtelepekig bezárólag. Összesen több mint 33 milliárd forintot költöttünk el 2021-ben csak pihenésre a SZÉP-kártyákról, vagyis valóban elmondható, hogy a covid utáni időszakban ez a juttatás is segített ismét fellendíteni a turizmust.