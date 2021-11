Ezek az idei Black Friday slágertermékei: itt eddig ez fogyott a legjobban

Növekvőben a magyarok érdeklődése a Black Friday akciók iránt. Az eMAG és az Extreme Digital közleménye szerint a közös akciójuk első órájában másfélszer annyi érdeklődő kereste fel az oldalt, mint tavaly, ami az üzletek szerint az egyetlen napra koncentrált fekete pénteki akciók létjogosultságát igazolja. Az első órában több mint 76 ezer darab rendelést fogadott a cég, mintegy 2,4 milliárd forint összértékben. Reggel 8 óráig a legnagyobb értékben Győr-Moson-Sopron megyéből vásároltak, a különleges ajánlatok közül már megrendeltek 16 aranyrudat és 26 belföldi szállást.

November 19-én 7 óra 4 perckor vette kezdetét a cégcsoport akciója. Jelentésük szerint már reggel 7 és 8 óra között közel 840 ezer látogatást generált az eMAG.hu honlapja és mobilalkalmazása, ebben az időszakban a legforgalmasabb perc 7 óra 6 perc volt, amelynek során 1678 rendelést adtak fel összesen 2385 darab termékre.

Többen kíváncsiak az egynapos Black Fridayre, mint tavaly

Induláskor másfélszer annyi érdeklődő volt a webáruházban, mint a webshop tavalyi fekete péntekén, az első óra számai alapján pedig tavalyhoz képest 45 százalékkal több fekete pénteki rendelést adtak fel a vásárlók, a látogatók közül pedig több mint 32 ezren voltak új ügyfelek.

Az első 60 perc során több mint 76 ezer fekete pénteki rendelést adtak fel az ügyfelek mintegy 2,4 milliárd forint értékben. A kezdés órájában egy ügyfél átlagosan 2,4 darab terméket vásárolt, az átlagos kosárértéke pedig több mint 74 ezer forint volt.

Reggel 8 óráig a Győr-Moson Sopron megyében élő ügyfelek körében volt a legmagasabb az egy főre eső átlagos fekete pénteki költés, bruttó 83 143 forint. Második helyen Hajdú-Bihar megye áll, ahol a fekete pénteki rendelési átlag 82 745 forint volt, míg a harmadik helyre Pest megye futott be 80 553 forinttal.

Ezek voltak a reggel legnépszerűbb termékei

Háztartási kisgépekből idén mintegy 200 százalékkal többet rendeltek, mint tavaly az első órában, de a szokásos slágertermékek idén is hozzák a papírformát, jól fogynak a tévék, notebookok és mobiltelefonok is. Látványos növekedés látszik a tavalyi első órához képest a fekete pénteki akciós napi fogyasztási cikkek és a divatcikkek kategóriákban is.

A különleges, a Black Fridayen kívül nem elérhető ajánlatok közül az első órában a belföldi utazások és az aranyrudak, érmék voltak a legkelendőbbek: előbbiekből ez idő alatt 24 darab, utóbbiakból 16 darab talált gazdára.

A legnépszerűbb termékkategóriák a Black Friday első órájában

Háztartási eszközök és tisztítószerek: 13 875 darab

Baba-mama termékek és játékok: 9 616 darab

Laptopok és egyéb IT termékek: 7 992 darab

Televíziók és szórakoztató elektronikai termékek: 6 200 darab

Háztartási kisgépek: 5 458 darab

Okostelefonok és okosórák: 4 159 darab

Barkács és lakberendezési termékek: 2 904 darab

Szépségápolási készülékek és termékek: 2 395 darab

Hűtőszekrények és mosógépek: 1 871 darab

Divattermékek: 901 darab

A Black Fridayre érkező látogatók döntő többsége (csaknem 79 százalék) mobil eszközről böngészi az ajánlatokat, a kártyás fizetések aránya pedig a szokásosnál magasabb, csaknem 39 százalék az első óra adatai szerint. A legtöbb black fridayes rendelést házhoz szállítással kérik (81 százalék), míg eMAG easyboxos vagy egyéb csomagponton való átvételt a vásárlók mintegy 19 százaléka választott.