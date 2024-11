Szabályosan menekülnek a webáruházak Magyarországról: mégis, mitől ijedtek meg?

Hiába csökkent Magyarországon egységesen 9 százalékra a társasági adó, Szlovákia mégis egyre vonzóbb a a magyar online kiskereskedők számára, kiköltözési célponttá vált. Pedig ott a 21 százalékos adókulcs a jellemző. Az egyik legfontosabbnak ebben a helyi iparűzési adó (hipa) lehet: ezt Magyarországon a beszerzési értékkel csökkentett bevételre vetik ki, Szlovákiában viszont nem létezik - írja a G7. De nem csak a kedvezőbb adó- és gazdasági környezet a menekülésnek, a kiszámíthatóság is fontos szemponttá vált.

Tucatjával jöttek át hozzánk magyar kereskedők csak az elmúlt egy évben, mióta én a cégnél dolgozom – mondta lapunknak Richard Izsák, a Párkányban működő Mufis igazgatója. A cég már régóta kínál magyar vállalkozásoknak szlovákiai cégalapítást, könyvelést és üzemeltetést, de egy ideje külön szolgáltatási csomagot is összerakott, kimondottan a kiköltözést tervező magyar online kiskereskedőknek.

A kiskereskedelemre általánosságban a magas bevétel melletti kis árrés jellemző. A magyar alapítású online cégek, ahogy fejlődnek, előbb-utóbb nagy, milliárdos forgalmat érhetnek el. Emiatt az árbevételtől, vagyis a nem az adózás előtti üzleti eredménytől jelentősen függő adótételek miatt a vállalkozások komoly adóterheléssel néznek szembe. Hasonló a helyzet a magyar kiskeresekedelmi (külön)adóval, amely ugyan csak az évi 500 millió forintnál magasabb árbevételű kereskedőknél kezd érdekes lenni (e határ felett 0,15 százalékkal indul az első sáv), de 30 milliárd felett már 1 százalékra, 100 milliárd felett pedig 4,5 százalékra ugrik. Ez is egy olyan árbevételfüggő potenciális tétel, ami Szlovákiában nem létezik - írja a lap.

A cégek Szlovákiában a bevétellel szemben felmerülő működtetési költségeket is egyszerűbben és sokkal bővebb körűen tudják elszámolni, ez különösen a céges autó vásárlására, amortizációjára és használatára vonatkozik. Ez még a társasági adóalapot is alacsonyabb szintre nyomhatja, mint Magyarországon. A Mufis szerint pedig a magyar vállalkozóknak van jó néhány „puha” motivációja is. Ilyen lehet, hogy Szlovákiában nem változtatják a jogszabályokat olyan sűrűn és olyan hektikusan, mint Magyarországon, azaz stabilabb, kiszámíthatóbb a jogi és gazdasági környezet. Amennyiben változás lesz, arra jóval nagyobb felkészülési időket hagynak, mint nálunk.

A kiköltözést adminisztratív okok miatt csak úgy érdemes meglépni, ha a magyar céget teljes egészében szlovákra váltják. Amennyiben ugyanis a magyar vállalkozásnak itt marad akár csak a saját raktára vagy telephelye, esetleg még részben a vállalat is az alkalmazottakkal, akkor nem kerül ki a cég a magyar adójogszabályok alól, a kétlakiság pedig egyáltalán nem éri meg - írják. A szlovák rendszerre csak a magyar cég bezárásával és egy új szlovák cég nyitásával érdemes átváltani, és az érintettek pont ezt csinálják.