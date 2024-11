Hatalmas bejelentést tett az Euronics: ennek most rengeteg Black Friday-kor vásárló ügyfél örülhet

Jelentős fejlesztésekkel és új forgatókönyvvel fordul rá az ünnepi szezonra az Euronics. November közepéig két új áruház nyílt Dunaharasztiban és Kecskeméten, de jelentősen bővül az átvevőpontok száma is. A műszaki cikkeket, szórakoztatóelektronikai termékeket forgalmazó vállalatnak így összesen 67 üzlete és 5400 átvevő helye van, utóbbiak száma ráadásul jövőre már 8500-ra rúghat a Foxpost és a Packeta egyesülésének eredményeként - közölte az áruház.

Az elmúlt időszakban a vásárlói igényeknek megfelelően átalakult a Black Friday-szezon. Évtizedes távlatban korábban egy-két meghatározott napon várták a vásárlókat az akciók, mára ez az időszak sokkal hosszabb lett, jellemzően több hétig tart novemberben.

Az Euronics szintén közel egy hónapig tartó akciókkal készült a novemberre, míg a Black Friday napja november 15-én lesz. Az idei Black November kampányával az okos vásárlást támogatja, hogy a fogyasztók olyan termékeket vásároljanak, amelyeket ténylegesen használnak, felesleges impulzusvásárlás helyett. A Black November, a Black Friday és a karácsonyi szezon alatt ezért az a cél, hogy a vásárlók minőségi, tartós termékek mellett döntsenek, miközben elkerülik a felesleges vásárlásokat.

Választottak a vásárlók: tévé és a kávéfőző a legnépszerűbb

„Ezért idén először egy kívánságlista segítségével is felmértük, mire vágynak leginkább a vásárlók, az így gyűjtött információk pedig segítenek abban, hogy ajánlatokat a lehető legjobban igazítsuk az elvárásokhoz. Két hét alatt annyian használták a kívánságlista funkciót mint egyébként 4 hónap alatt, a legtöbben pedig tévét, kávéfőzőt, hőszivattyús szárítógépet, okostelefont és elöltöltős mosógépet mentettek el a kívánságok közé” – mondta Metykó Tibor, az Euronics chief customer officere.

Népszerű volt még az alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény, a laptop, a kézi porszívó, a beépíthető sütő és az airfryer is. Jelenleg egyébként a webshopban több mint 25 ezer terméket érnek el a vásárlók, ebből Black November ideje alatt minden ötödik termék akciós. A kívánságlistára került termékek közül pedig minden harmadikat értékelte le jelentősen az áruházlánc, például a több mint 300 televízió közül közel 200-hoz lehet most olcsóbban hozzájutni.

Két új áruház, rengeteg új átvevőpont

Azurák Zsolt, az Euronics chief commercial officere hozzátette:

Az Euronics folyamatosan bővíti az üzlethálózatát is, a Black Friday-hónapra két új áruház nyitotta meg a kapuit. Október 30-án Dunaharasztiban, a Tesco Extra áruházban nyílt meg egy új egység, november 12-én pedig Kecskeméten, a Tesco Target Centerben adta át legújabb boltját a vállalat. Az új boltokkal együtt országszerte már összesen 67 Euronics-üzlet várja a vásárlókat.

Emellett a cég nagy hangsúlyt fektet az online értékesítés fejlesztésére és az átvételi pontok bővítésére is. Novemberben jellemzően megugranak az online vásárlások, az Euronics pedig idén még a piacnál is erőteljesebb volt a növekedés. Ezért a Black Novemberre való felkészülés jegyében az Euronics októbertől már a DPD-s átvevőhelyekra is kiszállítja a nonstop nyitva lévő online áruházából megrendelt termékeket, ez azt jelenti, hogy 780 DPD-ponton és 280 DPD-automatába lehet kérni a szállítást. Emellett 2163 PostaPonton, további 549 MPL-, valamint 1607 Foxpost-automata is vásárlók rendelkezésére áll. Azaz országszerte közel 5400 ponton lehet átvenni az Euronics által forgalmazott termékeket.

Ráadásul a jövő év közepén – az áruházakkal együtt - már várhatóan 8500 olyan átvevőhely lesz, miután Foxpost és a Packeta egyesülésének eredményeként utóbbi csomagautomatáit is választhatják majd a vásárlók.