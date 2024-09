Ez lenne a titok? Így lett a világ egyik legismertebb színésznőjéből milliárdos üzletasszony

Selena Gomez, a 32 éves amerikai színész-énekesnő, nemrégiben csatlakozott a dollármilliárdosok exkluzív klubjához. A Bloomberg Billionaires Index szerint vagyona meghaladja az 1,3 milliárd dollárt, ami különösen figyelemreméltó, tekintve, hogy ezt a vagyont saját erejéből építette fel - közölte a HVG.

Gomez sikertörténete azonban nem csupán a szórakoztatóiparban elért eredményeinek köszönhető. Bár kétségtelenül tehetséges előadóművész, vagyonának oroszlánrésze - mintegy 1,1 milliárd dollár - a Rare Beauty nevű szépségipari vállalkozásából származik. Ez a cég, amelyet 2020-ban alapított, tavaly már 350 millió dolláros bevételt ért el, megelőzve számos más, hírességek által alapított kozmetikai márkát.

A Rare Beauty sikerének kulcsa Gomez tudatos márkaépítése és a közösségi médiában való jelenléte. Az énekesnő 424 millió Instagram-követőjével a harmadik legnépszerűbb személy a platformon, ami jelentős előnyt jelent a termékei népszerűsítésében.

"Tényleg mindent megtettem azért, hogy olyan terméket hozzak létre, amely túlmutat azon, hogy csak ráteszem a nevem valamire," nyilatkozta Gomez egy 2023-as rádióinterjúban. "Azt akartam, hogy a termékek tényleg jók legyenek, és hogy az üzenet az legyen, hogy a sminkelésnek szórakozásnak kell lennie."

Gomez vagyona azonban nem csak a Rare Beauty-ből származik. Színészi és énekesi karrierje, márkakapcsolatai, streaming-szerződései, valamint ingatlanjai is hozzájárulnak anyagi sikeréhez. Ez a diverzifikált portfólió hosszú távon is fenntarthatóvá teheti vagyonát.

A fiatal sztár üzleti érzékét mutatja az is, hogy a Rare Beauty bevételeinek egy százalékát a Rare Impact Fund nevű alapítványnak ajánlja fel, amely mentális egészségügyi szolgáltatásokat és oktatást támogat. Ez nem csak társadalmi felelősségvállalást jelent, de a márka vonzerejét is növeli a tudatos fogyasztók körében.

Gomez emellett társalapítója a Wondermind nevű mentálhigiénés startupnak is, amelyet 2022-ben 100 millió dollárra értékeltek. Ez a vállalkozás is jól illeszkedik Gomez azon törekvéséhez, hogy nyíltan beszéljen a mentális egészség fontosságáról, miközben üzleti lehetőségeket is teremt.

Bár Gomez vagyonának nagy része nem a zenei karrierjéből származik, ez nem jelenti azt, hogy elhanyagolná a szórakoztatóipart. Jelenleg is főszerepet játszik a népszerű "Gyilkos a házban" című sorozatban, amiért évadonként legalább 6 millió dollárt keres.

Gomez példája jól mutatja, hogy a modern celebritások hogyan tudják kihasználni hírnevüket és tehetségüket többféle üzleti vállalkozás létrehozására és fenntartására. Ez a diverzifikált megközelítés nemcsak nagyobb anyagi biztonságot nyújt, de lehetővé teszi számukra, hogy hosszú távon is sikeresek maradjanak, függetlenül a szórakoztatóipar változó trendjeitől.