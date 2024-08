Mi történik itt? 15 év után elhagyja a Budapesti Értéktőzsdét a magyar sztárcég

Néhány hónapon belül zártkörű részvénytársaságként folytathatja működését a Kulcs-Soft Nyrt. Az idén alapításának harmincöt éves évfordulóját ünneplő cég részvényeivel tizenöt éve, 2009 októbere óta lehetett kereskedni a BÉT-en. Ezt a szakaszt zárja majd le a cég életében a részvényesi közgyűlés.

A Kulcs-Soft vezetése nemrégiben fogadta el a cég 2030-ig tartó üzleti stratégiáját. A tulajdonosok és a menedzsment megállapította, hogy a kitűzött, ambiciózus bővülési- és fejlesztési tervek finanszírozását saját erőből képesek lebonyolítani, így nem érzik indokoltnak, hogy a cégrészvények a továbbiakban nyilvános kereskedésben maradjanak.

„Idén először léptük át az egymilliárd forintos osztalék küszöböt, amelyet teljes egészében ki is fizetünk a részvénytulajdonosoknak. Ezzel a negyedik legnagyobb osztalékhozam-termelővé váltunk a BÉT-en” – hívja fel a figyelmet Szabó Ervin, a Kulcs-Soft vezérigazgatója. Az osztalékkifizetésről a cég rendes közgyűlése határozott április végén, az igazgatóság pedig egy rendkívüli részvényesi közgyűlés összehívásáról is döntött: ez a grémium szeptember közepén hozza meg a végső határozatot arról, hogy a Kulcs-Soft elhagyja a pesti börzét, és a továbbiakban zártkörű részvénytársaságként (Zrt.) működik tovább. A hivatalos közgyűlési határozatot követően a részvények társaság általi megvásárlása a törvényileg meghatározott részvényáron történik meg azon részvényesek esetén, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel.

„Nagyságrendileg 13 milliárd forintos cégértéken vásárolja majd meg a Kulcs-Soft a részvényeit – ez pedig mindenképpen a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő piaci szereplők közé emeli a céget” – mutat rá egy fontos részletre Szabó Ervin, aki hozzáteszi: az angolszász cégkultúrában általánosnak számít, hogy generációváltásokon átívelő családi cég időszakosan tőzsdén, máskor zárt tulajdonban működik „Mindenképpen a cég erejét jelzi, hogy önerőből finanszírozni tudjuk jövőbeli terveinket” – zárja gondolatait a vezérigazgató.

A 2030-ig tartó stratégia fontos szakmai mérföldkövei már az idei üzleti évben megvalósulnak. Sikeresen elindult partnerségi együttműködéssel a digitális faktoring, illetve az automatizált, munkabér-előleg megoldás is, de az új megoldások között említhető a sikeresen benyújtott első eÁFA-bevallás is. Az evolúció része az is, hogy az új megoldásokat már online alapokon biztosítja a Kulcs-Soft, 2030-ra szinte kizárólag felhő alapú szolgáltatások lesznek elérhetőek a cég portfoliójában. A cég digitális szolgáltatásai továbbra is a bérszámfejtésre, a könyvelőszoftverek fejlesztésére, valamint az ügyviteli terület támogatására fókuszálnak.

Mindezeket a fejlesztéseket, és a 2030-ig tartó időszakot felölelő, átfogó üzleti stratégiát saját finanszírozásban fogják megvalósítani a tulajdonosok a rendkívüli közgyűlés felhatalmazásának alapján.